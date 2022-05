Diputados de oposición piden investigar “intromisión del Gobierno” ante plebiscito de salida

Hasta Contraloría acudió este lunes un grupo de diputados de Chile Vamos y del Partido Republicano para solicitar una comisión especial que investigue “acciones de intromisión” del Gobierno frente al plebiscito de salida de la nueva Constitución.



Llegaron al edificio ubicado en Teatinos 56 los jefes de bancada Andrés Longton (RN), Francisco Undurraga (Evópoli) y Jorge Alessandri (UDI); junto a su par del Partido Republicano, Chiara Barchiesi.



Longton explicó que solicitaron reunirse con el contralor, Jorge Bermúdez, “para hacerle ver las presuntas irregularidades que estamos viendo a diario en las regiones y, además, en el Gobierno, precisamente con recursos públicos manifestando una determinada opción en el plebiscito y haciendo mala utilización de ellos”.



El encuentro se enmarca en la criticada reunión donde el delegado presidencial de La Araucanía, Raúl Allard, le entregó su apoyo a la opción del Apruebo durante una reunión con comunidades indígenas de Teodoro Schmidt.



Ello después de que Contraloría publicara el pasado jueves un instructivo relacionado con la prescindencia que deben mantener las autoridades de Gobierno en temas electorales cuando se utilicen recursos públicos o sean horarios de trabajo.



“Hemos visto cómo se han creado oficinas constituyentes, cómo los gobiernos regionales están destinando recursos públicos para efectos de poder crear estas oficinas, cómo el gobierno constantemente da señales de poca neutralidad, respecto a la que tiene que mantener para efectos de poder llevar un plebiscito con la imparcialidad”, añadió Longton.



El parlamentario RN remarcó que “cuando destinas recursos públicos a un fin distinto del que está aprobado por ley, puedes eventualmente cometer un delito de malversación. Cuando utilizas funcionarios en horario laboral con recursos de todos los chilenos, hay una infracción evidente y una irregularidad, y eso queremos nosotros que el contralor lo deje totalmente claro”.



En esa línea, el legislador aseveró que la acción apunta “no solo al Gobierno, sino que también a los gobiernos regionales, municipalidades y a todos quienes usan recursos públicos”.



Por su parte, Undurraga añadió que se trata de “un tema de comportamiento de todas las autoridades del país” y enfatizó que “vamos a usar nuestros nexos en cada uno de los territorios de tal forma de ir comunicándole a la Contraloría lo que está sucediendo en los territorios”.



Finalmente, Barchiesi indicó que “lo mínimo que podemos es pedirle a las autoridades que respeten la ley, yo cada día me estoy convenciendo más que al gobierno y a la Constitución Constitucional no les importa absolutamente nada. No les importa la familia, la delincuencia y no les importa la ley, lo único que les importa es mantenerse en el poder”.