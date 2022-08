Diputados UDI emplazan al Servel para que explique aparición de personas fallecidas en el padrón habilitadas para votar

Los diputados de la UDI, Henry Leal, Daniel Lilayú, Marta Bravo, Marlene Pérez y Felipe Donoso emplazaron al Servicio Electoral (Servel) a explicar y aclarar la aparición de personas fallecidas en el padrón electoral habilitadas para votar el próximo 4 de septiembre.

El diputado Leal dijo que “el Servel es una institución ejemplar, que se ha ganado un prestigio de años, en Chile y en al mundo. Por eso nos importa que ese prestigio se siga manteniendo, y creemos fundamental que esta institución aclare algunas situaciones que están ocurriendo y que pueden empañar el proceso electoral”.

“Se trata”, agregó el legislador por la Araucanía que “el padrón se cerró en mayo de este año, por lo tanto no podían aparecer personas fallecidos habilitadas para sufragar. Pero a nosotros nos han llegado cientos de casos de personas que están fallecidas, pero que sin embargo aparecen habilitadas para votar”.

Además, añadió “la implementación de cambios de domicilios electorales ha afectado a muchos adultos mayores, por eso le queremos pedir al Servel que informe por carta certificada a cada adulto mayor que fue cambiado de domicilio”

“Lamentablemente”, aseguró, “una parte importante de ellos han quedado muchos más alejados de sus domicilios. Esta ley no se ha implementado adecuadamente”.

“El Gobierno se ha dedicado mucho a difundir la nueva Constitución, pero hay una carencia absoluta respecto a este proceso que es obligatorio. Esa difusión no se ha hecho. Parece que no les interesa o no les conviene que todos los chilenos puedan ir a votar”.

A su turno, el diputado Daniel Lilayú indicó que los “adultos mayores favorecerían el Rechazo, y creo que hay una estrategia política de no informar adecuadamente a este segmento de la población. Sabemos que hay 2 millones de personas de la tercera edad que probablemente no vayan a votar por desinformación.

Por esta razón, el diputado por Los Lagos, pidió al Gobierno que informe claramente, porque “queremos transparencia e igualdad en el plebiscito”.

Por su parte, la diputada Marta Bravo sostuvo que “existen problemas de equidad digital en nuestro país, sobre todo en el Ñuble, somos la región más rural del país. Así como ella hay otros sectores rurales que tienen la imposibilidad de que nuestros adultos mayores tengan conocimiento del cambio de su lugar de votación. Es importante la solicitud para que el Gobierno pueda mejorar información de cara al plebiscito”.

El diputado Felipe Donoso subrayó que “el Gobierno debe informar que es obligatorio, que existen multas de hasta 175 mil pesos para quienes no concurran a votar, que informe cambios de lugares de votación, porque nuestros adultos mayores no cuentan con la capacidad de revisar por internet”.

“Debemos acercarnos a ellos, a través del Cesfam, instituciones, para que sepan su nuevo local de votación y no se vean expuestos a esta multa que se cobrará a quienes no sufraguen y no se excusen”, aclaró el diputado por El Maule.

Finalmente, la diputada Marlene Pérez lamentó profundamente la situación, esto, “porque siento que hemos tenido en la Región del Biobío un incumplimiento grave de parte del Gobierno porque no se ha informado algo muy importante y relevante, que es que las personas deben ir a votar porque el voto es obligatorio”.

Agregó que “hay muchas personas con desinformación, los recursos se deben gastar en una campaña informativa, no proselitista. Le pido al Ejecutivo seriedad, no pueden seguir cometiendo errores. Muchas personas no saben que el voto es obligatorio y que se arriesgan a multas”.