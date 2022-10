División de Ingenieros de Ejército: “No existen motivos para que seamos atacados”

El general jefe de la División de Ingenieros del Ejército, Jean Pierre Irribarra, se refirió a los ataques que ha recibido la unidad militar por parte de encapuchados y alumnos del Internado Barros Arana (IBA) en los últimos días.



En conversación con La Tercera, Irribarra expresó que siente “frustración” por los ataques, que ya han dejado 11 funcionarios heridos, cuatro de los cuales fueron lesionados este martes.

“La sensación, principalmente, está dada por la frustración, porque no existen motivos justificables para que seamos atacados. Además, dada la larga data de convivencia y de vecindad que va más allá de 1960, esta relación entre el Internado y el Comando de Ingenieros ha sido muy estrecha, muy fructífera. Esta situación nos complica, nos tiene sorprendidos y la lamentamos mucho”, expresó el uniformado.



Según dijo, hasta este martes se han registrado un total de 68 ataques en el recinto, a partir de los cuales ha realizado 32 denuncias, y que “en todas estas causas nosotros hemos aportado información, pero principalmente a Carabineros, quienes nos han requerido los elementos que necesitan, como los registros de video y también algunas declaraciones que ellos han tomado”.



Tras ser consultado por la forma en que la unidad está enfrentando la situación, el general manifestó que han tenido “que tomar medidas internas, como levantar el muro que colinda con el INBA en hasta cinco metros más de lo que hay, lo que ha reducido el efecto directo del lanzamiento de bombas molotov, ya que hasta hace algunas semanas llegamos a recibir entre 25 y 30 molotov por día”.



“Ahí el riesgo de incendio era muy alto, así que tuvimos que tomar esa medida. Ahora, con esto, los atacantes se han movido más hacia el frente, hacia la guardia y hoy en día tenemos un ataque directo a esa zona, afectando ventanales del Cuerpo Militar del Trabajo que está ahí”, relató.

REUNIÓN CON RECTORÍA



Añadió que han tenido reuniones con la rectoría del establecimiento encabezada por “María Alejandra Benavides, a quien le expusimos nuestra preocupación por el riesgo de incendio y para las personas que trabajan en esta unidad militar. Se comprometieron a tomar nota de esto y desarrollar algunas acciones tendientes a reducir estas situación de peligro”. Sin embargo, los hechos violentos no han reducido, e incluso, se habrían incrementado.



Por otra parte, el uniformado recalcó que el Ejército mantiene el mismo protocolo de acción de siempre: avisar a Carabineros que están siendo atacados. Y subrayó que nunca está contemplado usar disparos o armas.



Esto último, “a menos que seamos atacados con armas de fuego, ahí por supuesto que tendríamos que hacerlo, pero en este caso no aplica. Nuestro actuar es solicitar apoyo a Carabineros y repeler con personal sin armamento y, a través del agua y gases mantener a distancia a los manifestantes, en espera al actuar de la policía”.



Finalmente, el general aseguró que “nos sentimos muy respaldados por el Ministerio de Defensa y también confiamos en que tomarán todas las medidas que tengan a su alcance para lograr una solución”.



“Yo confío que las autoridades de los distintos niveles educacionales puedan generar la instancia para poder ir acotando este problema, el cual no es algo que generemos nosotros. Sería muy extraño llegar a pensar en que si nos vamos a mover a otro lugar, es como decir que al que le roben en su casa, se mude porque lo han asaltado dos veces. La acción debe estar sobre quienes actúan con acciones delictuales, pero nosotros no tenemos ninguna intención de irnos de acá”, cerró.