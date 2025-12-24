Doble homicidio en La Florida: feriantes de 83 y 46 años mueren tras ataque con más de 25 disparos

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana entregó nuevos antecedentes sobre el doble homicidio ocurrido la tarde de este miércoles en una feria libre de La Florida, tras un ataque armado registrado cerca de las 15:00 horas en la calle Gerónimo de Alderete.

El hecho dejó dos personas fallecidas, un hombre de 83 años y una mujer de 46, ambos feriantes del sector.

Al respecto, el fiscal ECOH, Jorge Cáceres, explicó que “estas personas atendían dos puestos dentro de esta feria, que estaba en lugares uno frente al otro”.

El persecutor señaló que se investiga el móvil del crimen y el posible vínculo del atacante con las víctimas, indicando que “estamos investigando precisamente cuál era el objeto del autor de este hecho, si efectivamente tenía relación con la mujer o con el señor que resultó fallecido”.

Según detalló Cáceres, el autor del ataque efectuó al menos 25 disparos, lo que dejó abundante evidencia en el lugar.

En ese contexto, precisó que “en el sitio del suceso hay gran cantidad de evidencia balística. También hay evidencia de cámaras y se está buscando la posibilidad de contar con posibles testigos que permitan identificar rápidamente al autor o a los autores de estos hechos y ponerlo a disposición también del tribunal competente”.

El fiscal agregó que ya se cuenta con registros audiovisuales y evidencia relevante, señalando que “ya contamos con algunos videos y también, como existe evidencia balística de calidad en el lugar, va a permitir también levantar información asociada a posibles armas utilizadas en otros hechos similares”.

Desde la Fiscalía no se descarta que el ataque corresponda a un hecho de sicariato, mientras continúan las diligencias investigativas.

Además de las víctimas fatales, una tercera persona resultó herida durante el ataque, tratándose de una mujer de nacionalidad colombiana, quien se encuentra fuera de riesgo vital.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, que trabaja junto al Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.