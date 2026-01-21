Donald Trump revela que alcanzó un acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó este miércoles que alcanzó un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respecto de Groenlandia, el cual calificó como “muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN”, y anunció además la suspensión de la amenaza de imponer aranceles desde el 1 de febrero a ocho países europeos.

En una publicación difundida en su red social Truth Social, Trump comunicó que habrá “conversaciones adicionales” sobre el sistema de defensa antimisiles “Golden Dome” en relación con Groenlandia, señalando que se entregarán más antecedentes conforme avancen las tratativas.

“Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”, señaló.

El mandatario explicó que, “sobre la base de este entendimiento”, no se aplicarán los aranceles que debían comenzar a regir el 1 de febrero y con los que había amenazado a ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Dinamarca, que participaron en maniobras militares en la isla ártica.

Finalmente, precisó que el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, junto a las personas que sean necesarias, “se encargarán de las negociaciones” y le “informarán directamente”.