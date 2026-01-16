Dónde comer las mejores papas fritas: una guía de qué hacer en Santiago

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan un panorama simple pero infalible, recorrer locales especializados en papas fritas aparece como una alternativa transversal, presente en distintos barrios y horarios.

Desde versiones clásicas hasta preparaciones con toppings y acompañamientos, estos espacios combinan rapidez, sabor y formatos pensados para compartir o comer al paso.

Desde La Nación te recomendamos una selección de locales para probar algunas de las mejores papas fritas de Santiago, ideales para sumar a tu recorrido por la ciudad.

Papachecos

Los “Papitas para ser feliz” es su lema, Pachecos cuentan con un local en el barrio Lastarria y otro en Santiago Centro. La propuesta gira en torno a papas fritas servidas en conos, a las que se pueden sumar distintos toppings según preferencia.

Entre las opciones disponibles hay longanizas salteadas a la cerveza, champiñones al oliva, cebolla caramelizada o carne mechada. A eso se agregan salsas como lactonesa, mayonesa con ajo, ají cristal, kétchup casero, salsa BBQ y queso cheddar.

El local de Lastarria se ubica en Lastarria 160, Santiago Centro, mientras que la sede de Merced 10 permanece cerrada temporalmente. Atienden de lunes a domingo, entre las 12:30 y las 21:00 horas.

Papas Ricas

Para quienes buscan qué hacer en Santiago y recorrer el sector cercano al cerro Santa Lucía, este es el ideal.

Ubicado en Alameda 20, Santiago Centro, Papas Ricas ofrece papas fritas caseras preparadas al estilo belga, una doble fritura que realza la textura y potencia su sabor.

La carta incluye papas fritas recién hechas que se pueden pedir en cucurucho o caja, además de formatos para compartir con diferentes toppings. Y cuenta con delivery en Pedidos Ya.

Atiende todos los días desde las 12:30 horas.

Black Chicken

Este negocio, que inició en marzo de 2020 en Chile, en pleno contexto de pandemia, se ha posicionado como una de las opciones más recurrentes del sector oriente de Santiago.

Su propuesta se basa en porciones generosas, pensadas para quienes prefieren acompañar las papas estilo belga con un buen plato de comida.

La carta incluye alternativas como costillas, calugas y pollo rostizado, servidas sobre papas fritas premium, crujientes por fuera y suaves en su interior, en porciones cercanas a los 320 gramos.

Cuenta con dos locales en Las Condes y ofrece pedidos a través de Uber Eats y su página web. Además, mediante WhatsApp es posible coordinar envíos fuera del radio habitual de la plataforma.

Uno de los locales se ubica en Cerro El Plomo 5931, Las Condes, y atiende de lunes a domingo, entre las 12:30 y las 21:45 horas. La segunda sede está en Cerro El Plomo 5630, segundo piso, Las Condes, con atención de lunes a viernes.

Fries & Bites

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan una opción presente en distintos puntos de la capital, Fries & Bites ofrece papas fritas onduladas con una variedad de acompañamientos.

La carta incluye tanto papas tradicionales como papas dulces, que se pueden combinar con opciones como pollo, camarones y otros fritos, además de alternativas dulces y promociones accesibles.

La marca cuenta con locales en Providencia, Santiago Centro, Las Condes y Estación Central. Se recomienda ver desde su web el horario de cada local.

Direcciones de los locales