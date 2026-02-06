¿Dónde comer pollo en todas sus formas? Una guía completa de qué hacer en Santiago

Si estás buscando qué hacer en Santiago y eres fan del pollo en todas sus preparaciones, sea con papas fritas, coreano, sandwich o a la milanesa.

Descubre acá desde La Nación te dejamos este recorrido imperdible por restaurantes y picadas donde este ingrediente se luce como nunca.

Un clásico pollo con papas

El Pollo Caballo

Nació en las cercanías del Hipódromo de Santiago y desde 1976 viene conquistando paladares con sus clásicos pollos a las brasas y parrilladas contundentes.

Acá el imperdible es el pollo con abundantes papas fritas, aunque también destacan el pollo deshuesado, las alitas barbecue o crispy, y las preparaciones al brasero, donde realmente no hay cómo perderse.

La experiencia se completa con shows y música en vivo, desde grupos folclóricos hasta dobles de artistas actuales como Karol G, creando un ambiente familiar y festivo.

Puedes encontrarlos en distintos puntos de la ciudad, y para quienes buscan qué hacer en Santiago, acá te dejamos algunos:

Larraín 6790 , La Reina

, La Reina Av. Manuel Antonio Matta 379 , Santiago Centro (esq. Madrid)

, Santiago Centro (esq. Madrid) Av. Fermín Vivaceta 2031 , Independencia

, Independencia Av. Viel 1806 , Santiago Centro (cerca del Metro Rondizzoni)

, Santiago Centro (cerca del Metro Rondizzoni) Av. La Florida 10425, La Florida

Caleta de Pollo

En esta picada un poco escondida Av. Providencia 1388 Local 33 encuentras algunas de las mejores milanesas de pollo de la capital, crujientes, de buen tamaño y con una variedad de salsas que las llevan a otro nivel.

En Caleta de Pollo puedes probarlas en su versión clásica o en formatos más contundentes como napolitana, con berenjena, con champiñones, estilo tejana, acompañadas de ñoquis o incluso en formato sándwich. También cuentan con opciones vegetarianas, ideal para ir en grupo.

Con precios desde los $5,000, puedes visitarlos de lunes a viernes de 12:00 a 15:30 y los sábados hasta las 17:00.

Un rico pollo coreano

Guski

Cercano al Costanera Center, Guski es un restaurante coreano manejado por el ex chef de la embajada de Corea del Sur, Woosuk Han, que te sorprenderá con sabores intensos y salsas llenas de carácter.

Ubicado en Av. Nueva Los Leones 0140, acá puedes probar su clásico pollo frito estilo coreano, crujiente por fuera y jugoso por dentro, bañado en distintas salsas: desde la tradicional coreana su version mora que combina acidez y suavidad. Todo parte de una marinada secreta de la casa con pisco, ajo, huevo y su toque especial.

También destaca el bibimbap con pollo frito, con arroz sazonado en gochujang y salsa de soya, acompañado de zanahorias, repollo, cebollín y semillas de sésamo, que se mezcla con el sabor del pollo.Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago, los puedes visitar de lunes a sábado desde las 12:00 hasta 21:00 horas.

Chicken Love You

Este verdadero santuario sanguchero destaca por su ambientación única donde el pollo de hule estará en todas partes y por sus sándwiches crujientes, jugosos y llenos de sabor.

Entre los imperdibles está Los Pollitos Dicen, con pollo frito crocante, queso americano fundido, kétchup Heinz y mayonesa Kraft: simple, clásico y adictivo. También brilla ¿Por qué la gallina cruzó la calle?, una mezcla más intensa con salsa de queso azul, cebolla caramelizada, tocino ahumado, hojas de espinaca y alioli.

Para quienes quieren probar algo distinto, tienen buckets como el TOFU Kei Ef Ci, una cajita feliz vegetariana con bastones de tofu crispy al estilo de la casa, coleslaw cremoso, papas fritas y varias salsas para combinar a gusto.

Los podrás encontrar en: