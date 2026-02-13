Dónde probar las mejores heladerías japonesas y coreanas: qué hacer en Santiago

Si estás buscando qué hacer en Santiago, este recorrido por heladerías japonesas y coreanas reúne locales que combinan tradición, estética y propuestas innovadoras, perfectos para una pausa dulce en distintos barrios de la capital.

Desde La Nación te dejamos esta guía pensada para explorar postres asiáticos a través de helados y preparaciones frías, donde destacan el uso del matcha, el mochi y otras recetas que refrescan y sorprenden sin necesidad de salir de la ciudad.

Una heladería cerca de Plaza de Armas

Hanami Heladería

Para quienes les encanta la cultura japonesa. Hanami Heladería es una cafetería de estilo japonés ubicada en el Mall Vivo Imperio, dentro de su sector de inspiración asiática, en pleno centro de Santiago.

En el local encontrarás mochis de la pastelería japonesa Dulces Rufiko, con sabores como tiramisú, Oreo o brownie con manjar. O puedes probar sus helados de taiyaki, el clásico waffle japonés con forma de pez, que viene relleno con dos bolitas de helado. A eso se suman otras preparaciones tradicionales como dango, melonpan y dorayaki.

Perfecto, para quienes buscan qué hacer en Santiago, lo encontrarás en Huérfanos 830, funcionando durante la semana de 10:00 a 20:00 horas, y los fines de semana hasta 19:00 hrs.

Orient Market

Este mercado asiático con raíces en Taiwán que desde 2009 se ha especializado en la importación de dulces, snacks, abarrotes, bebestibles y productos para el hogar, convirtiéndose en un imperdible para quienes buscan sabores auténticos de Asia en Santiago.

Ubicado en Exposición 300, el local ofrece una amplia y colorida variedad de helados: desde sabores tradicionales como paletas de choclo, poroto rojo y poroto verde, hasta matcha, litchi, mochis y dorayaki. También destacan sus helados, con conos inspirados en personajes de Sanrio y los clásicos helados de taiyaki, ideales para quienes disfrutan la pastelería y cultura japonesa.

Puedes visitarlos de lunes a viernes, de 10:00 a 18:45 horas, y los sábados, de 10:00 a 16:00 horas.

Snowflakes Cafetería Bingsu

Si estás por Providencia y quieres probar algo distinto, Snowflakes Cafetería Bingsu es una parada ideal. Su especialidad es el bingsu, un postre muy popular en Corea del Sur, especialmente durante el verano. Originalmente, esta preparación consistía en hielo rallado con judía azuki endulzada y se vendía en la calle; hoy es un clásico de la cultura gastronómica coreana.

En su carta encontrarás bingsu de matcha, frutilla, uva, chocolate y otras combinaciones, además de opciones de pastelería japonesa que complementan la experiencia, perfectas para quienes disfrutan de la cultura japonesa. Todo se puede acompañar con café o waffles para cerrar el panorama.

El local está ubicado en Bellavista 0898, local 1, Providencia, a pasos del Metro Salvador. Atienden de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 horas y los sábados de 10:00 a 19:30 horas.

Un helado por el barrio patrimonial

Sakumu

En pleno Barrio Lastarria, conocido por su variada oferta gastronómica, Sakumu se posiciona como una de las mejores paradas para quienes disfrutan de la pastelería japonesa.

A pasos del Museo de Bellas Artes, el local invita a probar su helado de matcha, además de una selección de postres fríos y dulces tradicionales como los daifuku rellenos de poroto rojo o frutilla —estos últimos disponibles solo los viernes y sábados— y los clásicos dorayaki, conocidos como los favoritos de Doraemon.

Sakumu está ubicado en Merced 336, local 4, y abre de lunes a domingo entre las 11:00 y las 19:30 horas. Un panorama ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago y recorrer uno de los barrios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.