Dónde probar los mejores dulces y pastelería japonesa: descubre qué hacer en Santiago

Si estás buscando qué hacer en Santiago y dónde probar los mejores dulces nipones y sumar un panorama distinto, para descubrir recetas artesanales y sabores que transportan directo a Japón sin salir de la ciudad.
Desde La Nación te dejamos esta guía con datos imperdibles para disfrutar la cultura japonesa a través de sus postres más tradicionales y contemporáneos, en distintos barrios de la capital.
Qué hacer en Santiago para vivir la experiencia de una cafetería japonesa
Cafetería Maruy
Una de las propuestas nuevas en Santiago, con menos de un año en operación, esta cafetería trae a la capital parte de la tradición del país nipón.
Con una decoración minimalista, máscaras yokai y norens colgando en sus vitrinas, el espacio logra una ambientación que te transporta a una vivienda japonesa.
Aquí podrás degustar pasteles, mochis, onigiris, taiyakis y dorayakis, entre otras delicias elaboradas con dedicación y respeto por las recetas tradicionales de la cultura japonesa.
Están ubicados en Av. Providencia 2169, Local 79, funcionando de martes a viernes de 11:00 a 19:00 hrs, y los sábados cerrando a las 18:00 hrs.
Mochis, dorayakis y melonpan en Providencia y Recoleta
Dulces Rufiko
Si estás buscando qué hacer en Santiago, en Providencia hay un lugar que se ha convertido en parada obligada para los fanáticos de los sabores asiáticos y los antojos dulces.
Con una gran variedad de mochis rellenos de helado maracuyá, matcha hasta cola de mono, además de dorayakis, taiyakis, dangos y melonpan, esta cafetería es ideal para quienes quieren salir de lo tradicional y probar algo distinto. A esto se suman bebidas y otros dulces típicos, perfectos para descubrir nuevos sabores sin salir de la capital.
Un panorama perfecto para acercarse a la cultura japonesa a través del paladar. Puedes encontrarlo en Avenida Providencia 2309, en pleno corazón del barrio, y también en Av. Recoleta 351, local 7.
En su local de Providencia atienden de lunes a viernes entre 11:30 y 20:00 horas; los sábados de 10:00 a 20:00 y los domingos de 11:00 a 19:00. En tanto, en Recoleta funcionan de lunes a viernes de 11:00 a 19:00, y los sábados hasta las 18:00 hrs.
Qué hacer en Santiago para comer un rico postre japonés en Barrio Lastarria
Sakumu
En pleno Barrio Lastarria hay un espacio que invita a hacer una pausa distinta. Sakumu es una tienda de estética minimalista que, apenas cruzas la puerta, te transporta a las pastelerías tradicionales y a la cultura japonesa.
Su especialidad es la pastelería japonesa artesanal. Aquí puedes encontrar ichigo daifuku, disponible solo viernes y sábado, kasutera, mushimanju, nerikiri, ohagi y un suave chiffon de matcha.
Para acompañar, ofrecen cafés tradicionales o con leche, además de diversas promociones que permiten probar más de una opción en la misma visita.
Sakumu está ubicado en Merced 336, local 4, y atiende de lunes a domingo entre 11:00 y 19:30 horas.
Los mejores snacks japoneses en Santiago
Kenko Foods Chile
Si estás pensando en qué hacer en Santiago y quieres abastecerte de Snacks de la cultura Japonesa, Kenko Foods Chile es una parada en el Mall Apumanque, en Las Condes.
Ubicada en Av. Manquehue 31, local 224-226, esta tienda ofrece una amplia variedad de snacks dulces y salados: desde galletas, chocolates, té y café hasta productos de despensa difíciles de encontrar en supermercados tradicionales. A
Aquí puedes llevar clásicos como Pocky, optar por bolsas surtidas si eres indeciso, o atreverte con papas de mantequilla, o de maíz e incluso versiones sabor calamar.
Además, suelen tener promociones 2×1 y descuentos de hasta el 50%. Podrás visitarlos de lunes a sábado de 10:00 a 20:00 hrs y los domingos de 11:00 a 20:00 hrs.