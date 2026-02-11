Dónde probar los mejores dulces y pastelería japonesa: descubre qué hacer en Santiago

Si estás buscando qué hacer en Santiago y dónde probar los mejores dulces nipones y sumar un panorama distinto, para descubrir recetas artesanales y sabores que transportan directo a Japón sin salir de la ciudad.

Desde La Nación te dejamos esta guía con datos imperdibles para disfrutar la cultura japonesa a través de sus postres más tradicionales y contemporáneos, en distintos barrios de la capital.

Cafetería Maruy

Una de las propuestas nuevas en Santiago, con menos de un año en operación, esta cafetería trae a la capital parte de la tradición del país nipón.

Con una decoración minimalista, máscaras yokai y norens colgando en sus vitrinas, el espacio logra una ambientación que te transporta a una vivienda japonesa.

Aquí podrás degustar pasteles, mochis, onigiris, taiyakis y dorayakis, entre otras delicias elaboradas con dedicación y respeto por las recetas tradicionales de la cultura japonesa.

Están ubicados en Av. Providencia 2169, Local 79, funcionando de martes a viernes de 11:00 a 19:00 hrs, y los sábados cerrando a las 18:00 hrs.

Mochis, dorayakis y melonpan en Providencia y Recoleta

Dulces Rufiko

Si estás buscando qué hacer en Santiago, en Providencia hay un lugar que se ha convertido en parada obligada para los fanáticos de los sabores asiáticos y los antojos dulces.

Con una gran variedad de mochis rellenos de helado maracuyá, matcha hasta cola de mono, además de dorayakis, taiyakis, dangos y melonpan, esta cafetería es ideal para quienes quieren salir de lo tradicional y probar algo distinto. A esto se suman bebidas y otros dulces típicos, perfectos para descubrir nuevos sabores sin salir de la capital.

Un panorama perfecto para acercarse a la cultura japonesa a través del paladar. Puedes encontrarlo en Avenida Providencia 2309, en pleno corazón del barrio, y también en Av. Recoleta 351, local 7.

En su local de Providencia atienden de lunes a viernes entre 11:30 y 20:00 horas; los sábados de 10:00 a 20:00 y los domingos de 11:00 a 19:00. En tanto, en Recoleta funcionan de lunes a viernes de 11:00 a 19:00, y los sábados hasta las 18:00 hrs.

Sakumu

En pleno Barrio Lastarria hay un espacio que invita a hacer una pausa distinta. Sakumu es una tienda de estética minimalista que, apenas cruzas la puerta, te transporta a las pastelerías tradicionales y a la cultura japonesa.

Su especialidad es la pastelería japonesa artesanal. Aquí puedes encontrar ichigo daifuku, disponible solo viernes y sábado, kasutera, mushimanju, nerikiri, ohagi y un suave chiffon de matcha.

Para acompañar, ofrecen cafés tradicionales o con leche, además de diversas promociones que permiten probar más de una opción en la misma visita.

Sakumu está ubicado en Merced 336, local 4, y atiende de lunes a domingo entre 11:00 y 19:30 horas.

Los mejores snacks japoneses en Santiago

Kenko Foods Chile

Si estás pensando en qué hacer en Santiago y quieres abastecerte de Snacks de la cultura Japonesa, Kenko Foods Chile es una parada en el Mall Apumanque, en Las Condes.

Ubicada en Av. Manquehue 31, local 224-226, esta tienda ofrece una amplia variedad de snacks dulces y salados: desde galletas, chocolates, té y café hasta productos de despensa difíciles de encontrar en supermercados tradicionales. A

Aquí puedes llevar clásicos como Pocky, optar por bolsas surtidas si eres indeciso, o atreverte con papas de mantequilla, o de maíz e incluso versiones sabor calamar.

Además, suelen tener promociones 2×1 y descuentos de hasta el 50%. Podrás visitarlos de lunes a sábado de 10:00 a 20:00 hrs y los domingos de 11:00 a 20:00 hrs.