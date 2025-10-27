Home Nacional "dos carabineros atropellados y 4 detenidos deja robo de camión en..."

Dos carabineros atropellados y 4 detenidos deja robo de camión en Cerro Navia

El mayor Nicolás Silva, de la Séptima Comisaría de Renca, explicó el procedimiento policial, que se originó tras un robo con intimidación de un camión en Cerro Navia, cuyo vehículo tenía GPS el que marcó un punto en la comuna de Renca.

Patricia Schüller Gamboa
Dos Carabineros atropellados y cuatro detenidos dejó un operativo tras el robo de un camión en Cerro Navia. La acción policial debió activarse en varias comunas de la Región Metropolitana.

El mayor Nicolás Silva Sepúlveda, de la Séptima Comisaría de Renca, explicó el procedimiento policial, que se originó tras un robo con intimidación de un camión en Cerro Navia, cuyo vehículo tenía GPS el que marcó un punto en la comuna de Renca.

“Personal de la Séptima Comisaría Renca se aproxima a este vehículo logrando la detención de tres individuos”, explicó el mayor de Carabineros y agregó que, “gracias a la información de la víctima y de vecinos”, se tuvo conocimiento de otro vehículo en el que se trasladaban los antisociales.

“En los patrullajes que está efectuando personal de la Prefectura Occidente se logra dar con este vehículo”, contó el mayor Silva y explicó que al intentar detener y controlarlo una sargento de la Subcomisaría Lo Velásquez fue atropellada. Además, otro funcionario fue golpeado durante la huida del automóvil en cuestión, por lo que ambos resultaron heridos.

“Cuando proceden los carabineros en este sector para la detención logran esposar una mano; sin embargo, gracias a esta huida que hacen estos individuos logra evadir la detención”, dijo el mayor de Carabineros sobre su fuga en un momento de la acción uniformada.

Tras la fuga, el personal policial persiguió el vehículo y minutos después se le dio alcance y se detuvo a una mujer en la comuna de Pudahuel, alcanzando un saldo de cuatro personas aprehendidas.

El mayor Silva añadió que están buscando intensamente al quinto delincuente involucrado.

