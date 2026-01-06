Home Nacional "dos hermanos de 6 y 8 años mueren tras incendio en su casa en cal..."

Dos hermanos de 6 y 8 años mueren tras incendio en su casa en Calbuco

Según información policial, el siniestro ocurrió en una casa de dos pisos ubicada en la Isla Huar, cuando —por causas que están siendo investigadas— se inició el fuego, el cual se propagó con rapidez, destruyó el inmueble e impidió la salida de los dos hermanos que se encontraban en su interior.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Dos hermanos de 6 y 8 años mueren tras incendio en su casa en Calbuco

Dos niños fallecieron tras un incendio registrado en su vivienda en la comuna de Calbuco, en la Región de Los Lagos.

A raíz de la emergencia, personal de Bomberos acudió al lugar, pero los menores ya habían perdido la vida, recogió Emol.

Según información policial, el siniestro ocurrió en una casa de dos pisos ubicada en la Isla Huar, cuando —por causas que están siendo investigadas— se inició el fuego, el cual se propagó con rapidez, destruyó el inmueble e impidió la salida de los dos hermanos que se encontraban en su interior.

Luego del incendio, voluntarios de Bomberos y funcionarios de Carabineros llegaron al sitio del suceso para controlar las llamas y prestar auxilio, sin embargo, los niños, de 6 y 8 años, ya se encontraban sin vida.

El Ministerio Público ordenó a Carabineros realizar las diligencias correspondientes con el fin de determinar el origen del fuego que provocó la muerte de los menores. En paralelo, la Municipalidad de Calbuco activó los protocolos de apoyo para asistir a la familia afectada.

Source Texto: La Nación / Foto: 24 Horas
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Panel Ciudadano-UDD: 59% de los chilenos piensa que lo...

Según consigna el sondeo que publica El Mercurio, el 60% cree que en situaciones como la de Venezuela “debe primar más la defensa de la democracia, incluso con una intervención externa”.

Leer mas
Panoramas
La Florida ofrece panorama veraniego para todo público...

Las actividades son principalmente destinadas a los niños, pero los adultos también tendrán su espacio con clases de natación e hidrogimnasia.

Leer mas
Nacional
Violento turbazo en Maipú: delincuentes golpean a dueñ...

El capitán Luis Cofré, de Carabineros, confirmó que el propietario resultó lesionado durante el ataque, mientras que el resto del grupo familiar logró ponerse a resguardo.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
24
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/