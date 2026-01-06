Dos hermanos de 6 y 8 años mueren tras incendio en su casa en Calbuco

Dos niños fallecieron tras un incendio registrado en su vivienda en la comuna de Calbuco, en la Región de Los Lagos.

A raíz de la emergencia, personal de Bomberos acudió al lugar, pero los menores ya habían perdido la vida, recogió Emol.

Según información policial, el siniestro ocurrió en una casa de dos pisos ubicada en la Isla Huar, cuando —por causas que están siendo investigadas— se inició el fuego, el cual se propagó con rapidez, destruyó el inmueble e impidió la salida de los dos hermanos que se encontraban en su interior.

Luego del incendio, voluntarios de Bomberos y funcionarios de Carabineros llegaron al sitio del suceso para controlar las llamas y prestar auxilio, sin embargo, los niños, de 6 y 8 años, ya se encontraban sin vida.

El Ministerio Público ordenó a Carabineros realizar las diligencias correspondientes con el fin de determinar el origen del fuego que provocó la muerte de los menores. En paralelo, la Municipalidad de Calbuco activó los protocolos de apoyo para asistir a la familia afectada.