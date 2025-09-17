Home Nacional "dos muertos deja grave choque en la ruta que une constitución con..."

Dos muertos deja grave choque en la ruta que une Constitución con San Javier

Carabineros llamó a extremar la precaución en el marco del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Eduardo Córdova
Dos personas murieron este miércoles luego de un violento accidente que involucró a dos vehículos en la ruta que conecta San Javier con Constitución.

Según antecedentes policiales, el hecho ocurrió en la ruta L-30M, a la altura de la Copec, en dirección San Javier – Constitución, recogió 24 Horas.

Por razones que aún se investigan, ambos automóviles colisionaron, lo que dejó como resultado dos personas fallecidas y otras cuatro heridas.

