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Dos muertos tras caída de girocóptero por accidente aéreo en Puerto Aysén

Los antecedentes preliminares fueron entregados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), organismo que confirmó el inicio de una investigación para esclarecer las causas del hecho.

Eduardo Córdova
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Dos muertos tras caída de girocóptero por accidente aéreo en Puerto Aysén

Un accidente aéreo ocurrido la tarde de este domingo en Puerto Aysén dejó dos personas fallecidas, luego de la caída de un girocóptero en las cercanías del Aeródromo Cabo 1° Juan Román, en la Región de Aysén.

Los antecedentes preliminares fueron entregados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), organismo que confirmó el inicio de una investigación para esclarecer las causas del hecho.

De acuerdo con la entidad, la aeronave cayó “a 200mts del umbral de pista del Aeródromo Cabo 1° Juan Román, profesionales de la DGAC iniciarán la investigación correspondiente”. El lugar del accidente colinda con el sector donde se ubica el Colegio Santa Teresa.

Las víctimas corresponden a un hombre de 50 años y una mujer de 36, según información consignada por Emol.

Cristián Meza, integrante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Aysén, explicó que “en la escena había dos personas en el interior, que el personal SAMU constata su fallecimiento (…) Preliminarmente, son de la ciudad de Coyhaique”.

Testigos señalaron que la aeronave ya había realizado un vuelo previo antes del accidente, de acuerdo con los antecedentes recabados en el lugar.

“Este tipo de aeronave es básicamente un helicóptero pequeño, donde entran dos ocupantes. Ellos se encontraban aquí en actividades propias del Club (del aeródromo). Por lo que dicen los testigos, la aeronave ya había despegado (…) ya había hecho un sobrevuelo cerca del sector. La cual en la segunda vuelta tuvo algún problema, ahí desconozco técnicamente qué, eso va a ser investigación por parte de la área competente, que es la Aeronáutica Civil”, agregó Meza.

Investigan las causas de la caída

La emergencia movilizó a distintos organismos de respuesta y seguridad, los que continúan desarrollando diligencias en el sitio del suceso.

De acuerdo con información de Senapred, en el lugar trabajan equipos de Bomberos de Puerto Aysén, Carabineros, SAMU, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Delegación Presidencial Provincial, el Servicio Médico Legal y la Fiscalía.

La investigación buscará determinar qué provocó la caída del girocóptero y establecer las circunstancias en que ocurrió el fatal accidente.

Source Texto: La Nación / Foto: Emol
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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