Dos muertos y decenas de heridos deja violento choque entre un bus y un camión en Pitrufquén, La Araucanía

Dos personas fallecidas y decenas de heridos dejó un choque entre un bus con un camión en la Ruta 5 Sur a la altura de la comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía.



El accidente ocurrió en horas de la madrugada de este miércoles en el kilómetro 701 de la Ruta 5 Sur, donde el bus de la empresa Tur Bus -salió desde Puerto Montt con destino a Viña del Mar-y un camión que trasladaba alevines terminaron colisionando.



Según información preliminar, por razones que se investigan, el camión habría estado detenido en la vía, siendo impactado por el bus en la parte trasera.



El hecho dejó a dos víctimas fatales y más de 20 personas resultaron heridas, teniendo que ser trasladadas a diversos centros asistenciales.



La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de Carabineros (SIAT) de Carabineros se encuentra realizando las diligencias correspondientes para aclarar lo sucedido y establecer las causas del accidente.