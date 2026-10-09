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Dramáticos testimonios de pasajeros que subieron al techo de bus RED que era arrastrado por el aluvión

Según relataron a T13, tuvieron que escapar por la escotilla de emergencia luego de que el bus comenzara a inundarse rápidamente. Incluso, señalaron que el barro les llegaba hasta la altura de la cadera. “Todos lloraban y gritaban porque abajo se inundaba”, señalaron.

Patricia Schüller Gamboa
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Dramáticos testimonios de pasajeros que subieron al techo de bus RED que era arrastrado por el aluvión

Las personas que fueron captadas sobre el techo de un bus RED, mientras era arrastrado por el aluvión, en la comuna de Las Condes, se refirieron al dramático momento, afirmando que afortunadamente todos pudieron salir sin lesiones de gravedad.

Según consignó 24Horas, uno de los registros más impactantes del paso del aluvión mostró cómo un grupo de personas se refugió en el techo de una micro, mientras era arrastrada rápidamente por la fuerza del agua y el barro.

En conversación con T13, los pasajeros que se encontraban sobre el techo de la máquina entregaron nuevos detalles de lo ocurrido. Según relataron, tuvieron que escapar por la escotilla de emergencia luego de que el bus comenzara a inundarse rápidamente. Incluso, señalaron que el barro les llegaba hasta la altura de la cadera.

“Nosotros veníamos arriba del techo de la micro gritando y pidiendo ayuda a la gente mientras éramos arrastrados. Todos lloraban y gritaban porque abajo se inundaba. Salimos enlodados completamente; algunos se golpearon y otros se cortaron con vidrios, pero afortunadamente nada de extrema gravedad”, relató uno de ellos.

Finalmente, el bus RED logró detenerse luego de quedar incrustado entre dos árboles, a solo 15 metros de impactar contra un strip center.

Los estragos del aluvión en Las Condes: 6 lesionados, 2 mil viviendas dañadas y 55 anegadas
Source Texto: La Nación/Foto: Captura
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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