Drones, buzos y vecinos: despliegue masivo en Toltén por niñas extraviadas de 9 y 12 años

La abanderada presidencial del PC y Acción Humanista, tras votar en Conchalí, sostuvo que “es evidente quien quiera ganar una elección presidencial para un proyecto para el país debe tener la suficiente capacidad de incluir a todos, dialogar con todos, no excluir, no descalificar a los demás, no maltratar a los demás, sino que, por el contrario, hacer una diferencia en esto”.