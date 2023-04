Gustavo Levine, director técnico del Villas Unidas, equipo de la tercera división del fútbol femenino argentino, reconoció que le presentó su proyecto a la ANFP con el objetivo de ser el nuevo entrenador de la Roja Femenina.



En conversación con Radio ADN, el estratega manifestó que “todas las selecciones sudamericanas están creciendo mucho, y la selección chilena ha tenido un crecimiento importante; fueron subcampeonas de Copa América, participaron del Mundial y los Juegos Olímpicos”.



“Al ver la salida de José Letelier, decidí acercarme para presentar mi proyecto, sabiendo que es difícil que la ANFP conociera mi trayectoria por ser de otro país. Le escribí a Milad vía WhatsApp. Él muy amablemente me dijo: ‘profesor, con todo gusto, envíeme su currículum”, mencionó.



En ese sentido, el adiestrador indicó que tiene esperanzas en el proceso: “Considero que tengo un trabajo realizado y experiencia de haber sido futbolista. Fui formado en Boca Juniors y en Argentinos Juniors me dirigió José Néstor Pékerman”.



“Después me capacité y me especialicé en fútbol femenino. Siento que puedo ilusionarme con llegar a la selección chilena femenina”, concluyó Levine respecto de su formación.