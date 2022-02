DT de la U no quiso confirmar fichaje de Brun: “Estamos esperando dos refuerzos”

Aunque es prácticamente un hecho que el uruguayo Álvaro Brun será nuevo refuerzo de Universidad de Chile, el técnico de los azules, Santiago Escobar, evitó confirmar la llegada del volante charrúa. Además, el estratego adelantó que necesita un par de refuerzos para completar el plantel 2022.

En conferencia de prensa durante este viernes, el colombiano expresó: “Cuando el club oficialice al jugador puedo hablarle de sus características porque sé el trabajo que está haciendo el club. Por ahora puedo decir que va a llegar un volante central y que puede llegar un volante mixto”.

“Cuando esté gestionada y oficializada puedo hablar de qué puede ofrecer cada jugador, porque hace ocho días hablábamos de (Emmanuel) Ojeda, ahora de Brun, después de (Federico) Lértora, entramos en el juego de la especulación, y no me gusta porque el hincha se ilusiona, entonces por respeto al club y al jugador que va a llegar démonos unos días”, añadió.

En cuanto al fallido arribo de Ojeda, sostuvo: “No considero que sea un revés, para nada. No es más que una negociación que se complicó, no sé por qué razón, de esos temas no hablo yo. Cuando se va a contratar hay un plan A, B, C y D. Eso demuestra que la dirigencia está trabajando en varios jugadores y no se improvisa. Hemos visto cómo han llegado jugadores y van a llegar dos más. Está la intención de la dirigencia de hacer las cosas bien”.

“Por ahora estamos con el plantel que tenemos y seguramente esperando dos incorporaciones. Con el tema del central nos mantenemos con el grupo de jugadores que tenemos”, agregó.

Sobre el partido de este sábado ante Deportes Antofagasta, por la segunda fecha del Campeonato Nacional, Escobar dijo: “Es un equipo al que le gusta presionar en alto y en zona media. Tenemos bien evaluados al rival, así como ellos nos tienen evaluados a nosotros”.