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DT del Sevilla hizo pedido a La Roja por nominación de Suazo y se refirió a la ausencia de Alexis

El técnico del cuadro español, Matías Almeyda, manifestó su preocupación por el desgaste que tendrá el lateral durante los amistosos de la selección chilena ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Leonardo Medina
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DT del Sevilla hizo pedido a La Roja por nominación de Suazo y se refirió a la ausencia de Alexis

Gabriel Suazo es uno de los jugadores que lidera la nómina de la selección chilena, con miras a los amistosos de fines de marzo ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en Oceanía.

Debido a su convocatoria, el Sevilla de España tendrá que prescindir del lateral en un momento clave de la temporada. El cuadro andaluz lucha por evitar el descenso a falta de diez fechas para el término de La Liga española.

Frente a esto, el técnico del conjunto nervionense, Matías Almeyda, manifestó su preocupación por el desgaste que tendrá el ex Colo Colo con los largos viajes.

“Como entrenador uno siempre se alegra cuando los futbolistas que entrena representan a sus países. Fui jugador de selección, entonces sé la importancia que tiene para cualquier jugador integrar y defender la bandera de su país”, expresó el DT en la conferencia de prensa.

Sin embargo, planteó que “también me pongo de la otra vereda de entrenador y digo: estamos todos casi bien, son dos partidos, nos estamos jugando cosas realmente muy importantes y son viajes largos. Esos viajes son demoledores”.

Por lo mismo, realizó un pedido a La Roja: “Uno no puede tomar ningún tipo de decisión en este aspecto. Son amistosos y creo que también entra en los futbolistas y en los entrenadores de selección, de tratar que como nosotros se los damos, que los devuelvan de la misma manera”.

Además, el estratega se refirió a la situación de Alexis Sánchez, quien no ha sido citado por el DT interino, Nicolás Córdova.

“Para jugar en la selección no importa la trayectoria. Un entrenador de selección busca a los mejores en cada posición. De eso se trata ser un seleccionador. Seguramente el entrenador mirará los partidos de Alexis y lo comparará con otros futbolistas que tiene en esa posición”, sostuvo.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: X
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