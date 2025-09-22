Home Vanguardia "dua lipa despide a su representante por intentar boicotear a arti..."

Dua Lipa despide a su representante por intentar boicotear a artistas pro Palestina

Según lo informado por Al Jazeera, la cantante rompió su vínculo contractual con David Levy, después de que este último mostrara su apoyo a Israel, al firmar una carta para censurar al grupo Kneecap en el festival Glastonbury.

Leonardo Medina
La cantante Dua Lipa decidió despedir a uno de sus representantes, luego de que este último mostrara de una polémica manera su apoyo a Israel, en medio del conflicto que se vive en Gaza.

De acuerdo a lo informado por el medio Al Jazeera, la artista rompió su vínculo contractual con David Levy, perteneciente a la agencia de talentos WME. 

Lo anterior, ya que el representante firmó una carta para censurar a un grupo pro Palestina, llamado Kneecap, en el pasado festival Glastonbury.

La misiva estaba dirigida al fundador de Glastonbury, Michael Eavis, a quien se le exigía que Kneecap no se presentara en el evento.

Tras salir a la luz esta carta, Dua Lipa, quien es abiertamente pro Palestina, habría decidido finalizar su vínculo con Levy.

Por su parte, según una fuente del tabloide The Mail on Sunday, la cantante vio al agente “como un partidario de la guerra de Israel en Gaza y del terrible trato a los palestinos y eso quedó muy claro a través de la carta que firmó y envió a Michael Eavis”. 

Leonardo Medina

