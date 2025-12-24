Home Nacional "dueño de almacén y trabajador fueron baleados en medio de asalto ..."

Dueño de almacén y trabajador fueron baleados en medio de asalto en barrio Yungay

El dueño de un almacén y uno de sus trabajadores resultaron baleados durante un intento de robo registrado en el barrio Yungay, en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, en un hecho ocurrido cerca de la medianoche.

El comisario Sergei Fernández, de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Oriente, informó que el ataque se produjo cuando las víctimas se encontraban cerrando el local, ubicado en calle Yungay. En ese momento, cinco individuos arribaron al lugar a bordo de un automóvil y una motocicleta, recogió T13.

Según el relato policial, los sujetos descendieron de los vehículos con el rostro cubierto y portando armas de fuego, intimidando a los afectados y exigiéndoles el dinero correspondiente a la recaudación diaria.

El comisario Fernández explicó que “a raíz de esto, el propietario (nacionalidad peruana) y uno de los trabajadores (chileno) comenzaron un forcejeo con estos sujetos, quienes le propinan un disparo a las víctimas por la espalda”, precisando que el hecho se registró al interior del inmueble.

Tras el ataque, los asaltantes huyeron del lugar sin concretar el robo, mientras que los heridos fueron trasladados hasta el Hospital San Juan de Dios, donde recibieron atención médica.

Desde el recinto asistencial se informó que ambos lesionados se encuentran fuera de riesgo vital luego de ser intervenidos por personal de salud.

Consultado por eventuales delitos previos en el local, Fernández señaló que “han sido víctimas de delitos de robo, pero no con este nivel de violencia”.

Source Texto: La Nación
