El afectuoso abrazo de Kast y Milei en la entrada del Congreso 

José Antonio Kast protagonizó la mañana este miércoles un afectuoso saludo con el presidente argentino, Javier Milei, en su llegada al Congreso Nacional previo al cambio de mando.

El Presidente arribó al Congreso en compañía de su esposa, la primera dama María Pía Adriasola.

En ese momento, Kast coincidió con su homólogo argentino, quien también estaba saludando a diferentes autoridades.

Al encontrarse, el Mandatario y Milei se saludaron con un cálido abrazo, tal como se apreció en la transmisión de la ceremonia.

Cabe destacar que, previamente, el equipo de Kast informó la cancelación de la reunión bilateral que estaba agendada con Milei en la mañana, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.

El entorno del jefe de Estado indicó que la reunión fue suspendida “por temas de agenda”. A la vez, trascendió que el vuelo que traslada al mandatario desde Argentina salió más tarde de lo programado.

Mira el momento: