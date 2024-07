“El circo más grande”: DT de Argentina alza la voz tras polémica caída ante Marruecos en los JJOO

Un escándalo considerable estalló en el debut del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando se retomó el partido entre Argentina y Marruecos una hora y quince minutos más tarde, debido a la revisión del VAR del gol que había igualado el encuentro 2-2 en Saint-Etienne.

Después de que fanáticos marroquíes irrumpieran en el campo, se esperaba una decisión del VAR, que al final decidió anular el gol de Cristian Medina marcado en el minuto 90+15.

En este contexto controvertido, Javier Mascherano, DT de la selección argentina sub-23, compartió el duro impacto de la espera. “Estuvimos una hora y media en el vestuario, donde en ningún momento nos comentaban qué es lo que podía pasar, nunca nos avisaron”, explicó.

Además, Mascherano comentó que “los tres capitanes de Marruecos entraron al vestuario y no querían seguir jugando, la posición nuestra era no jugarlo más porque nos tiraron un millón de cosas”.

“Se paró el partido siete veces… No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad. ¡Siete veces falló!”, expresó Mascherano, visiblemente molesto.

Mascherano y su indignación ante los eventos en los JJOO: “Nos entraron a robar”

El exfutbolista de Liverpool y FC Barcelona manifestó su frustración diciendo que lo sucedido es “el circo más grande” que había presenciado en su carrera.

🗨️ Javier Mascherano denuncia el robo de joyas durante el entrenamiento de ayer y critica todo lo ocurrido en el 🇦🇷 Argentina-Marruecos 🇲🇦



😡 "A Thiago Almada le falta un reloj, anillos…"



🗯️ "Estos son unos Juegos Olímpicos, no un torneo de barrio…"pic.twitter.com/i6m2EL2oi6 — Carrusel Deportivo (@carrusel) July 24, 2024

“No tengo explicación para los jugadores de decirles que durante una hora y veinte estuvieron revisando una jugada. No sé qué es lo que pasó. ¿Está en fuera de juego? Dejame seguir los cuatro minutos con el envión que traigo, no me parés el partido para jugar tres minutos después de una hora y media. Un papelón”, señaló.

Además, destacó que “el partido se suspendió por la seguridad, en ningún momento nos hablaron de la revisión. De hecho, la página oficial de los Juegos Olímpicos al partido lo puso 2-2, (…) el árbitro no vino nunca, no nos dio explicaciones”.

Finalmente, Javier Mascherano mencionó que su equipo sufrió malos tratos, comenzando con robos sucedidos el día anterior en el Stade Geoffroy-Guichard. “Ayer nos entraron a robar el predio. A Almada le robaron las cosas. Nos piden credencial para todo pero después pasan estas cosas. Hoy invadieron siete veces el campo y después nos tiraron petardos”, lamentó.

Por su parte, Nicolás Otamendi, defensor y capitán de Argentina, describió lo ocurrido como “un papelón histórico”. “Nunca pasó algo así. Marruecos no quería jugarlo y nosotros tampoco. Esperamos una hora y cuarenta pero nadie nos decía nada. Te da impotencia porque son los Juegos Olímpicos”, concluyó.