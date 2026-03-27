El retiro del apoyo a la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

Edgardo Riveros Marín, exsubsecretario de RREE y académico Universidad Central.

El retiro del apoyo del Gobierno de Chile, encabezado por José Antonio Kast, a la candidatura de la expresidenta, Michelle Bachelet, ha generado un lógico impacto. No sólo por lo que implica el hecho mismo de no brindar sustento a la postulación de una nacional que ha ocupado la más alta magistratura del país en dos periodos, sino también por las razones esgrimidas para adoptar tal decisión.

De acuerdo a la declaración del Gobierno, el retiro del apoyo a la candidatura se debe “a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen el proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.

Así de escuetos y simples son los fundamentos. Además, nada se dice para justificar tales conjeturas.

Es de la esencia que toda candidatura, cualquiera sea su relevancia, tiene incertidumbres y nadie puede asegurar el resultado. Exigir de antemano el desenlace favorable colisiona con el sentido común. Para hacer viable una elección se requiere compromiso y apoyo leal, destinado a obtener adhesiones. Un contexto favorable y que la persona presentada tenga prestigio y antecedentes comprobables para aspirar al cargo pretendido.

El retiro del apoyo del Gobierno de Chile a la candidatura de la expresidenta Bachelet al más alto cargo de la principal organización internacional, de la cual nuestro país es uno de sus 51 miembros originarios, genera efectos sujetos a un legítimo escrutinio. Nadie cuestiona las atribuciones que la Constitución Política le otorga al Presidente de la República en la conducción de las relaciones exteriores del país.

Pero ellas deben ser utilizadas dentro de parámetros y principios permanentes que tengan en vista el interés nacional. Sin fundamentos sólidos se queda sujeto a la arbitrariedad y se compromete la política de Estado que debe primar en la acción exterior del país, uno de cuyos elementos es alejarla de las tensiones y pulsiones de los avatares domésticos.

Basado en ello un grupo de exministros y subsecretarios de Relaciones Exteriores de nuestro país hemos emitido un pronunciamiento. Este, en una de sus partes, señala que la candidatura de Michelle Bachelet “representa principios y continuidades de la política exterior de Chile como el multilateralismo. El respeto al derecho internacional; la solución pacífica de controversias; la promoción y defensa de la democracia y los DDHH. Además de un comercio abierto y basado en reglas y –como ha propuesto la expresidenta- una reforma profunda de la organización para adaptarla a los tiempos, haciéndola más eficiente y ágil en las tareas de paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos”.

En cuanto al contexto, es preciso resaltar un primer elemento, cual es, que las nueve personas que hasta ahora han ocupado este alto cargo han sido hombres. Por tanto, de ser elegida, la expresidenta de la República sería la primera mujer en llegar a esa función.

Además, solo ha habido un latinoamericano secretario general, el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar.

Respecto a los antecedentes y prestigio. Es indudable que la Dra. Bachelet reúne las condiciones para ser postulada. Su trayectoria así lo demuestra. Antes de ser Presidenta de nuestro país fue ministra de Estado en dos carteras de relevancia: las de Salud y Defensa Nacional. Su destacado desempeño público le ha permitido contar con la confianza ciudadana para ser elegida en dos oportunidades en la Jefatura de Estado.

A lo señalado se suma el hecho de tener pleno conocimiento de la ONU y su funcionamiento. Esto dado que le correspondió ejercer altos cargos en áreas de particular desafío y sensibilidad: primero, el desarrollo de la mujer, al ser la directora de ONU-Mujeres y, segundo su actuar en el marco de un pilar esencial de la organización, como son los derechos humanos, desde su posición de alta comisionada sobre estos derechos. La gestión desempeñada -mostrando capacidad de gestión, autonomía e independencia- ha acrecentado su prestigio internacional, siendo este un natural activo para su postulación.

Son estos antecedentes los que han tenido presente Brasil y México para formalizar su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet. Y mantenerlo, no obstante, lo decidido por el recién asumido Gobierno de Chile.

Todo indica, que más allá de la coyuntura, lo que quedará en el registro histórico es que hubo un gobierno en Chile que no dio su apoyo para que una chilena, expresidenta de la República, fuera secretaria general de las Naciones Unidas.

Edgardo Riveros Marín, exsubsecretario de RREE y académico Universidad Central.