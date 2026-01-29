Elizalde y críticas de hijo del gasfíter muerto en La Moneda: “Es entendible el dolor”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la carta enviada al diario El Mercurio por el hijo del gasfíter que murió en el Palacio de La Moneda, tras 18 horas de trabajo continuas.



Mauricio Morales, hijo del trabajador fallecido, denunció que “el 21 de enero se cumplirán 490 días sin respuesta por la familia de un gasfíter que perdió la vida al interior del Palacio de La Moneda. Más de un año y cuatro meses desde que se anunció un sumario administrativo que hasta hoy no ha entregado conclusiones ni explicaciones públicas”.



Consultado por la misiva, el ministro Elizalde señaló que “hay un sumario en curso para total esclarecimiento de los hechos y la Contraloría ha hecho sugerencias y observaciones que han sido acogidas en el marco de ese sumario”.



“Lo primero que es muy importante es que se esclarezcan los hechos sobre la base de esta investigación y adicionalmente es entendible, sin duda, el dolor que ha generado para la familia esta situación tan compleja. Mayor razón para que se esclarezcan completamente los hechos”, añadió.



En relación a las medidas que se han adoptado, Elizalde explicó que “los sumarios se desarrollan por el organismo respectivo y por tanto el detalle, más aún cuando en algunos casos eventualmente puede tener algún tipo de reserva, las distintas diligencias que se realizan, le corresponde que sean informadas por el organismo respectivo cuando lleguen las conclusiones correspondientes (División Administrativa de La Moneda)”.