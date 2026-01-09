Emergencia médica en la EEI obligó a la NASA a adelantar regreso de la misión Crew-11

La NASA confirmó este jueves que la tripulación del Crew-11 regresará antes de tiempo a la Tierra, debido a un problema médico de uno de los miembros, previo a la primera caminata espacial del año.

Desde la agencia espacial estadounidense señalaron en una conferencia de prensa que el itinerario de regreso de la tripulación se definirá en las próximas 48 horas, lo cual modificará los planes iniciales, que apuntaban a mantener al Crew-11 en el espacio hasta marzo de 2026.

Este imprevisto corresponde a la primera vez en 27 años que la Estación Espacial Internacional envía a una tripulación de regreso anticipadamente.

Según consignó Radio Cooperativa, Jared Isaacman, administrador de la NASA, explicó que que la decisión de regresar a la tripulación no tiene relación con “los preparativos de la caminata espacial” realizados esta semana, y que es solamente por una “situación médica”.

Cabe recordar que la Crew-11 despegó del Centro Espacial Kennedy en Florida el 1 de agosto de 2025, a bordo de una nave espacial SpaceX Dragon.

La tripulación tenía programado realizar la primera caminata espacial del año antes del retorno anticipado.

El director médico y de salud de la Nasa, JD Polk, no reveló la identidad y ni el diagnóstico del astronauta afectado. No obstante, subrayó que la situación fue monitoreada de cerca, siguiendo los respectivos protocolos de seguridad.

“El incidente médico fue lo suficientemente grave como para que nos preocupara el astronauta y quisiéramos completar la prueba de ejercicio, y la mejor manera de completar esa evaluación es en tierra, donde contamos con todo el equipo de pruebas médicas”, comentó.

Por otra parte, Isaacman aclaró que las misiones Artemis II y Crew‑12 son “campañas independientes”, y remarcó que no hay razones para pensar que ocurrirá una superposición que impida el lanzamiento de Artemis II en la Ventana 17 programada para el próximo mes.

Además, sostuvo que pese a la emergencia médica en la Estación Espacial Internacional, los planes para el regreso tripulado de la Nasa al espacio cislunar no se verán retrasados y continúan de acuerdo a lo previsto.