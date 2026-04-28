Emiratos Árabes abandonará la OPEP en mayo en medio de la crisis por la guerra con Irán

Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que abandonarán la OPEP y su alianza ampliada OPEP+ a partir del 1 de mayo. La decisión representa un golpe relevante para el bloque liderado por Arabia Saudita, en medio de la crisis energética vinculada al conflicto con Irán.

La salida marca el fin de casi seis décadas del país dentro de la organización petrolera. Además, abre un nuevo escenario para el mercado global del crudo, en un contexto de restricciones en la oferta internacional.

El ministro de Energía, Suhail Al Mazrouei, explicó que la medida responde a una revisión estratégica. Según indicó, el escenario actual exige mayor rapidez y flexibilidad, sin depender de decisiones colectivas dentro del cartel.

En esa línea, la escasez de suministro impulsa a los Emiratos a actuar de forma autónoma. El objetivo es adaptarse con mayor eficiencia a las condiciones del mercado energético, según planteó la autoridad.

Sin embargo, la ruptura también responde a tensiones acumuladas con Arabia Saudita. Ambos países han mantenido diferencias sobre la política de producción, especialmente en torno a restricciones y expansión de capacidad.

Mientras Abu Dabi buscaba aumentar su producción, Riad promovía limitarla para sostener los precios internacionales. Estas discrepancias se profundizaron en reuniones previas de la OPEP+, tensionando la relación entre ambos actores.

Impacto en el mercado energético

Actualmente, los Emiratos Árabes Unidos son el tercer mayor productor del bloque, solo detrás de Arabia Saudita e Irak. Por lo tanto, su salida altera el equilibrio interno del grupo, generando incertidumbre en el mercado.

El analista Ignacio Mieres explicó los alcances de la decisión. Según señaló, “uno de los elementos centrales parece ser la intención de los Emiratos Árabes Unidos de liberar sus cuotas de producción y operar de acuerdo con su capacidad real, en lugar de mantenerse sujetos a los límites impuestos por la OPEP”, apuntando a un cambio de estrategia.

No obstante, el experto advirtió sobre una limitación relevante para este objetivo. En ese sentido, el riesgo asociado al estrecho de Ormuz podría afectar las exportaciones, incluso si aumenta la producción.

Finalmente, Mieres precisó que “aumentar la producción no necesariamente implica poder exportar más”. Este factor introduce incertidumbre sobre el impacto real de la medida, en un contexto geopolítico complejo.