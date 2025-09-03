Home Nacional "emiten advertencia por heladas en 6 regiones del país: llegaría a..."

Emiten advertencia por heladas en 6 regiones del país: llegaría a los -3º

El fenómeno climático se originará por la “influencia de una alta presión fría”, de acuerdo con el boletín de la DMC. Esta condición provocará heladas durante los días jueves 4 y viernes 5 de septiembre.

Eduardo Córdova
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles una alerta por heladas y bajas temperaturas que afectarán a seis regiones del país, entre ellas la Metropolitana. Según se indicó, los termómetros podrían descender hasta los -3° en algunos sectores.

El fenómeno climático se originará por la "influencia de una alta presión fría", de acuerdo con el boletín de la DMC. Esta condición provocará heladas durante los días jueves 4 y viernes 5 de septiembre.

HASTA -3°: REGIONES Y SECTORES CON HELADAS

Las seis regiones que estarán bajo alerta por el descenso térmico son:

  • Valparaíso
  • Metropolitana
  • O’Higgins
  • Maule
  • Ñuble
  • Biobío

Las zonas más afectadas serán la precordillera del Maule, Ñuble y Biobío, donde se registrarán hasta -3° este jueves. La misma cifra se repetirá el viernes en Ñuble y Biobío, pero ya no en el Maule.

En la región Metropolitana se esperan hasta -1° en los valles para jueves y viernes, mientras que la precordillera podría alcanzar los -2° en ambas jornadas.

