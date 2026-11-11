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ENAP anuncia fuerte alza en el precio de las bencinas y el diésel este jueves 12 de noviembre

Desde la estatal informaron que el valor de las bencinas de 93 y 97 aumentará $38,7 por litro, mientras que el diésel tendrá un alza de $41,9. Es la sexta alza consecutiva.

Patricia Schüller Gamboa
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ENAP anuncia fuerte alza en el precio de las bencinas y el diésel este jueves 12 de noviembre

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció un alza de casi $40 por litro para las bencinas y de más de $41 para el diésel a partir de este jueves 12 de noviembre. Es la sexta alza consecutiva.

Desde la estatal informaron que el valor de las bencinas de 93 y 97 aumentará $38,7 por litro, mientras que el diésel tendrá un alza de $41,9.

En tanto, el precio del kerosene (parafina) se elevará $11,5 por litro y el gas licuado vehicular (GLP) $38,7.

Desde ENAP explicaron que la estimación de precios considera “los precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa de Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles”.

Además, los valores se ven influenciados por el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Finalmente, reiteraron que la estatal “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerara que ENAP determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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