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Williams Alarcón y los amistosos con Colombia: “Para mí es un partido de Eliminatorias, hay que tomarlo como tal”

El mediocampista valoró su retorno a la selección chilena y palpitó los partidos ante el combinado cafetalero. Además, se refirió a su presente en Boca Juniors, cuadro con el que viene de consagrarse campeón en Argentina.

Leonardo Medina
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Williams Alarcón y los amistosos con Colombia: “Para mí es un partido de Eliminatorias, hay que tomarlo como tal”

Después de ser campeón con Boca Juniors, Williams Alarcón regresó a Chile para sumarse a los trabajos de La Roja, con miras a los amistosos ante Colombia.

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Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
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