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Luis “Mago” Jiménez demanda a Coté López por la tuición de su hijo menor

La información fue revelada por la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa “Alfombra Roja”, de Canal 13. Allí aseguró que el exdeportista “demandó a Coté López por tuición de sus hijos. Existe una acción judicial por el más chico”.

Eduardo Córdova
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Luis “Mago” Jiménez demanda a Coté López por la tuición de su hijo menor

Un nuevo conflicto enfrenta a Luis “Mago” Jiménez y su exesposa Coté López, luego de que el exfutbolista presentara una demanda para obtener la tuición completa del hijo menor que tienen en común, de nueve años.

La información fue revelada por la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa “Alfombra Roja”, de Canal 13. Allí aseguró que el exdeportista “demandó a Coté López por tuición de sus hijos. Existe una acción judicial por el más chico”.

Según la panelista, Jiménez buscaría llevar al niño a vivir con él en Dubái y limitar las visitas de su madre. “Quiere llevárselo a vivir con él (en Dubái) y no quiere que Coté López lo vea y lo visite (…) Él es muy buen papá, muy apegado sobre todo al hijo menor. Me dicen cercanos a Cote López que ella no tendría problemas, pero el problema es que no la dejen ir a verlo”, señaló.

En el mismo espacio, el periodista Michael Roldán explicó que ambas partes estarían intentando resolver el conflicto de manera extrajudicial y que ya existiría un acuerdo.

Efectivamente habrían llegado a un acuerdo, que los menores (los cuatro hijos) viajen cuando ellos quieran, sin un régimen establecido, pero Coté López no sería quién los lleve en ese viaje. Ella no podría viajar con los niños porque él, efectivamente, tiene todo lazo cortado con Coté“, indicó.

El acuerdo entre Luis Jiménez y Coté López

La disputa familiar habría llegado a buen término, luego de que el periodista Pablo Candia asegurara en el programa “Chismosos”, de Canal TVR, que el acuerdo entre la expareja ya se concretó.

Candia contó que conversó con López, quien le confirmó que habían solucionado el conflicto. “Me dijo que todo bien, que ya existe un acuerdo y que incluso ya acordaron algunos viajes. Según me indica todo en buena onda“, relató.

Cabe recordar que Jiménez, López y Gala Caldirola estuvieron en el centro de una polémica hace algunos meses, luego de que el exfutbolista fuera infiel a la exchica reality con su exesposa, situación que terminó con su relación con Caldirola.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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