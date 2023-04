Este domingo se dieron a conocer los resultados de la última Encuesta Criteria, que arrojó un panorama desalentador respecto al interés de la población chilena en el nuevo proceso constituyente.



Según los datos entregados, tan solo un 31% de los chilenos manifestó estar interesado en el proceso de redacción de una nueva propuesta de Constitución para el país. Esta cifra contrasta fuertemente con el 60% de interés que se registró en el año 2021, cuando fueron elegidos los constituyentes de la propuesta de Carta Magna que fue finalmente rechazada en el plebiscito de septiembre de 2022.



En este sentido, el interés en la elección de consejeros constitucionales, las personas encargadas de crear la nueva propuesta que será plebiscitada, descendió del 66% en 2021 al 30% en la actualidad.



Además, cuando se les preguntó sobre su inclinación de voto en el futuro plebiscito, un 54% de las personas encuestadas señaló que todavía no tiene clara su opción. Por otro lado, un 28% dijo que rechazará la propuesta y un 18% que la aprobará.



Cabe destacar que de los encuestados que votaron “Apruebo” en el plebiscito de salida pasado, un 47% dijo que no tiene claro por qué votar, un 38% afirmó que volverá a aprobar y un 15% va a rechazar. Por su parte, de las personas que sufragaron “Rechazo” el 4 de septiembre, un 51% no sabe por qué votar, un 41% volverá a rechazar y un 8% aprobará.



Por último, la consulta preguntó sobre algunos cambios que la gente espera que traiga la nueva Constitución de Chile. A pesar del descenso general de las expectativas respecto al proceso constitucional de 2021, la población espera principalmente mejoras en la igualdad entre hombres y mujeres (29%), la protección del medio ambiente (28%), la calidad de la educación pública (28%) y la calidad de la salud pública (27%).