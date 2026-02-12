Enviado de Trump a Minnesota pone fin al despliegue del ICE en el estado

El responsable del despliegue del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minnesota, Tom Homan, anunció este jueves el fin de la operación desplegada en el estado y bautizada como “Metro Surge”, liderada por agentes del ICE.



“He propuesto al presidente Trump, que así lo ha convenido, que se concluya esta Operación ‘Metro Surge’. Esta semana ya se ha iniciado una reducción significativa de tropas y continuará durante las próximas”, explicó.

Homan sostuvo que permanecerá en el terreno “un tiempo más” junto a un “pequeño grupo” de agentes para “supervisar” el final del operativo, mientras que detalló que el personal asignado para investigar actos violentos durante las protestas y las acusaciones de fraude en el estado “seguirá en sus puestos hasta que concluyan su trabajo”.



El denominado “zar de fronteras” señaló que, gracias al operativo, Minnesota ya no es un “santuario para criminales” y que el trabajo conjunto entre funcionarios estatales y locales para “alcanzar objetivos comunes” ha dado “resultados exitosos”.



Pese a la decisión, negó que la administración Trump esté dando “marcha atrás en la aplicación de leyes migratorias o en la promesa de llevar a cabo deportaciones masivas”. “Priorizar las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional no significa que nos olvidemos de todos los demás”, indicó.

Han realizado alrededor de 4.000 arrestos en el estado

El enviado de Trump a Minnesota señaló que han realizado alrededor de 4.000 arrestos en el estado, si bien no ha ofrecido detalles sobre cuántas personas enfrentan cargos penales. “El presidente Trump hizo una promesa llevar a cabo una deportación masiva, y eso es lo que este país va a tener”, ha advertido, reiterando que “nada ha cambiado”.



Si bien ha reconocido que no quiere ver “más derramamiento de sangre”, ha recordado que “agredir por la fuerza, resistirse, oponerse, obstaculizar, intimidar o interferir con un agente federal de la ley es un delito”. “Habrá tolerancia cero si se cruza esa línea y se le ponen las manos encima a un agente del ICE”, ha argüido.



Homan ya anunció hace unos días cambios en el operativo de cara a llevar a cabo misiones más específicas que prioricen la seguridad pública, con la vista puesta en rebajar las tensiones en el estado y comenzar a reducir el despliegue del ICE.



El responsable del contingente en Minnesota ha reiterado en varias ocasiones que se cumplirán las leyes migratorias, si bien ha defendido que haya menos daños colaterales en los operativos tras las protestas social por la muerte a tiros del enfermero Alex Pretti a manos de miembros de la Patrulla Fronteriza y de Renée Good, muerta por disparos del ICE.