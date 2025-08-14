Errores en procedimientos de Gendarmería: Remueven a director en Atacama y confirman sumario en Temuco

El director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, anunció la tarde de este jueves una serie de medidas tras las excarcelaciones erróneas de reos en el norte y la liberación, también por error, de un imputado que debía ingresar a prisión en Temuco.

Pérez confirmó que el director regional de Copiapó (Atacama) fue removido de sus funciones, mientras que en La Serena se designó un nuevo mando regional que asumirá durante la próxima semana.

En esos casos, además, “se suspendió a los funcionarios que cometieron las negligencias en el procesamiento de las órdenes de libertad”.

DIRECTOR DE GENDARMERÍA ANUNCIA ACCIONES TRAS LIBERACIONES ERRÓNEAS DE REOS

Respecto al imputado liberado en Temuco, tras su audiencia del pasado 12 de julio, Pérez explicó que “se encuentra muy avanzado dicho procedimiento administrativo, y ya está en etapa de formulación de cargos”.

A nivel general, el alto mando sostuvo que “se han dispuesto los sumarios administrativos de rigor por parte de cada director regional, y también se han efectuado las denuncias al Ministerio Público”, recogió Radio Biobío.

Pérez añadió que persistirán en “arreglar todo” y destacó la necesidad de “abordar con profesionalismo la labor que se realiza al interior de Gendarmería”.

En este contexto, cabe mencionar que el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, responsabilizó a Gendarmería por las liberaciones erróneas ocurridas en la zona norte.

“Uno tiene que saber cuando las responsabilidades son de la institución. Las responsabilidades son plenamente de Gendarmería, y Gendarmería está tomando las medidas”, afirmó el secretario de Estado.

ERRORES EN GENDARMERÍA

Durante el miércoles, se reveló un nuevo error en Gendarmería, que permitió la liberación de un imputado que debía ingresar a la cárcel de Temuco.

Se trata de Giovanny Lillo Maltés, acusado del delito de estafa y que eludió a la justicia durante años. Por este hecho, dos funcionarios fueron apartados de sus funciones.

Este caso se suma a otros ocurridos en La Serena y Copiapó, donde nuevamente Gendarmería liberó por error a dos personas: un hombre condenado a 541 días de cárcel por tráfico de drogas, y otro imputado por el mismo delito que debía cumplir prisión preventiva.