Home Vanguardia "escándalo en “fiebre de baile”: raquel argandoña expulsó a junior..."

Escándalo en “Fiebre de Baile”: Raquel Argandoña expulsó a Junior Playboy por encarar a Fran García-Huidobro 

La decisión se tomó luego de que el chico reality increpara a García-Huidobro, una de las jurados del programa, debido a una fuerte crítica que recibió.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Escándalo en “Fiebre de Baile”: Raquel Argandoña expulsó a Junior Playboy por encarar a Fran García-Huidobro 

Un verdadero escándalo se vivió la noche de este miércoles en el reciente capítulo de “Fiebre de Baile”, luego de que Junior Playboy fuera expulsado del programa de Chilevisión

Todo ocurrió tras la presentación del chico reality. El ex “Tierra Brava” recibió una dura evaluación por parte de la integrante del jurado, Francisca García-Huidobro, con quien ya había protagonizado una polémica en un episodio anterior.

Antes de ir a comerciales, “Fran” expresó que “estoy en un proceso de recuperación mental que no me permite interactuar con usted, según mi psiquiatra”.

“No se sabe la coreografía, dobla la canción, literalmente le importa tres hectáreas”, añadió.

Junior encaró a García-Huidobro

Posteriormente, durante la pausa, Playboy se acercó a García-Huidobro y la increpó. 

Al volver de la tanda comercial, la “Dama de Hierro” reveló la situación y acusó que “me vino a encarar aquí y tengo a toda esta gente de testigo”. 

En concreto, la frase que le dijo Junior fue: “Viniste a hincharme las hu…”.

Frente a esto, Raquel Argandoña, en su rol como presidenta del jurado, alzó la voz y anunció la expulsión de Junior Playboy del programa.

Por su parte, García-Huidobro comentó que “señor Playboy quiero decirle para que quede bastante claro, yo no tengo idea de lo que está pasando arriba. Usted se jugó su participación aquí y se fue”. 

En tanto, Junior reaccionó con molestia, y manifestó que “señora Raquel recién me nombra, me da lo mismo… usted no es un ejemplo a seguir”. 

“Ella nunca me mencionó, eso es una falta de respeto. Ahora entiendo a la Naya Fácil, capaz el día de mañana venga a pedir disculpas después”, sostuvo.

Source Texto: La Nación/Foto: Captura
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Presidenta del Senado: “El proyecto de Sala Cuna...

Paulina Núñez (RN), en conversación con Radio Cooperativa, dijo que esto especialmente si el Ejecutivo pretende sacar adelante iniciativas clave en un plazo de 90 días. “Para mí es muy sentido: llevo siete años en la Comisión de Mujer y Equidad de Género, participé de la discusión en la Comisión de Educación e hice todos los esfuerzos en los últimos días de la administración anterior para que pudiera ver la luz”.

Leer mas
Nacional
Detienen a 11 sujetos tras ser sorprendidos descargand...

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, cerca de las 16:30 horas de este miércoles la policía recibió un aviso sobre individuos que descargaban mercancía desde un camión con cajas asociadas a una conocida tienda comercial.

Leer mas
Internacional
Irán ataca naves petroleras y el precio del crudo se d...

El conflicto comenzó el 28 de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde entonces, la guerra ha escalado a nivel regional y amenaza el suministro global de petróleo.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
18
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/