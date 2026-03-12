Escándalo en “Fiebre de Baile”: Raquel Argandoña expulsó a Junior Playboy por encarar a Fran García-Huidobro 

Un verdadero escándalo se vivió la noche de este miércoles en el reciente capítulo de “Fiebre de Baile”, luego de que Junior Playboy fuera expulsado del programa de Chilevisión.

Todo ocurrió tras la presentación del chico reality. El ex “Tierra Brava” recibió una dura evaluación por parte de la integrante del jurado, Francisca García-Huidobro, con quien ya había protagonizado una polémica en un episodio anterior.

Antes de ir a comerciales, “Fran” expresó que “estoy en un proceso de recuperación mental que no me permite interactuar con usted, según mi psiquiatra”.

“No se sabe la coreografía, dobla la canción, literalmente le importa tres hectáreas”, añadió.

Junior encaró a García-Huidobro

Posteriormente, durante la pausa, Playboy se acercó a García-Huidobro y la increpó.

Al volver de la tanda comercial, la “Dama de Hierro” reveló la situación y acusó que “me vino a encarar aquí y tengo a toda esta gente de testigo”.

En concreto, la frase que le dijo Junior fue: “Viniste a hincharme las hu…”.

Frente a esto, Raquel Argandoña, en su rol como presidenta del jurado, alzó la voz y anunció la expulsión de Junior Playboy del programa.

Por su parte, García-Huidobro comentó que “señor Playboy quiero decirle para que quede bastante claro, yo no tengo idea de lo que está pasando arriba. Usted se jugó su participación aquí y se fue”.

En tanto, Junior reaccionó con molestia, y manifestó que “señora Raquel recién me nombra, me da lo mismo… usted no es un ejemplo a seguir”.

“Ella nunca me mencionó, eso es una falta de respeto. Ahora entiendo a la Naya Fácil, capaz el día de mañana venga a pedir disculpas después”, sostuvo.