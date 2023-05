Escritor japonés Haruki Murakami gana el Premio Princesa de Asturias de las Letras

Este miércoles fue dado a conocer en España que el destacado escritor japonés, Haruki Murakami, ganó el Premio Princesa de Asturias de las Letras, galardón más prestigioso del mundo iberoamericano.

De 74 años y nacido en Kioto, Murakami ha destacado con su innovadora obra traducida en más de 40 idiomas, que lo ha llevado a ser considerado como un eterno candidato al Nobel de Literatura.

El fallo que anunció el premio, manifestó que “el jurado ha considerado la singularidad de su literatura, su alcance universal, su capacidad para conciliar la tradición japonesa y el legado de la cultura occidental. (…) (posee) una narrativa ambiciosa e innovadora, que ha sabido expresar algunos de los grandes temas y conflictos de nuestro tiempo”.

El novelista, en la cuadragésima tercera edición de estos galardones, se impuso en total a 37 candidaturas de 17 nacionalidades distintas. El premio, le será otorgado en el mes de octubre en una ceremonia solemne, y lo recibirá de manos de la heredera del trono de España, la princesa Leonor, y por los reyes Felipe VI y Letizia.

Algunas de sus obras más reconocidas son “El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas” (1985), “Tokio Blues” (1987) y “Sauce ciego, mujer dormida” (2006).

En el pasado, en una conversación con El País Semana, contó algunos detalles de lo que ocurre en su imaginación, expresando que “yo no sueño. O no recuerdo los sueños, pero mi literatura está llena de ellos; los imagino. Un amigo mío, psiquiatra, solía decirme: ‘Escribes, no tienes que soñar’”.