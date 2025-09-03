Esposa de víctima de portonazo y golpiza en Huechuraba: “La sangre corría por todos lados”

Un violento portonazo se registró la noche del martes 2 de septiembre en Huechuraba.

De acuerdo con información policial, dos vehículos aguardaban a la víctima, quien llegaba a su domicilio en un Audi A6, en un sector residencial de calle Santa Marta.

La víctima corresponde a un hombre adulto chileno, que tuvo que ser trasladado hasta la Clínica Santa María debido a las lesiones provocadas por los delincuentes, quienes lo golpearon en múltiples ocasiones.

El ataque ocurrió frente a la familia de la víctima, que permanecía dentro de la vivienda al momento del asalto.

El hombre debió ser intervenido por personal médico del centro asistencial tras los golpes sufridos.

ESPOSA DE VÍCTIMA DE PORTONAZO: “LA SANGRE CORRÍA POR TODOS LADOS”

Tras el robo y el ataque, los asaltantes escaparon con el vehículo.

La esposa del afectado salió al escuchar ruidos fuera de la casa y se encontró con la escena, por lo que sus gritos alertaron a los vecinos, instante en que los sujetos huyeron.

La mujer relató que “yo pensé que lo iban a matar, fue muy violento y la sangre corría por todos lados. No se lo doy a nadie”, recogió t13.

Incluso afirmó que los hijos de la pareja, de 7 y 9 años, presenciaron el hecho y que “quedaron mal”.

Horas después, el automóvil fue hallado completamente calcinado en el sector de La Pincoya.