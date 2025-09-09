Esposo de la mujer de la “kiss cam” de Coldplay rompe el silencio y aclara que se separaron semanas antes del concierto

A casi dos meses de la viralización de un video que, mediante una “kiss cam”, reveló accidentalmente una infidelidad en un concierto de Coldplay, el esposo de la mujer que protagonizó el registro rompió el silencio y realizó una inesperada confesión.

Cabe recordar que en el video aparecían Andy Byron y Kristin Cabot, director ejecutivo y directora de Recursos Humanos de Astronomer, quienes renunciaron a sus cargos tras el revuelo a nivel mundial que causó el particular momento.

A la vez, el pasado fin de semana, el medio TMZ dio a conocer que, menos de un mes después de la revelación del video, Kristin solicitó formalmente el divorcio a su marido, Andrew Cabot, en un tribunal de Portsmouth, New Hampshire.

Y ahora, Andrew Cabot se pronunció por primera vez sobre el tema, a través de una portavoz que conversó con la revista People.

En este diálogo, la vocera de Andrew confesó que él y Kristin se separaron “de forma privada y amistosa varias semanas antes del concierto de Coldplay. (…) Su decisión de divorciarse ya estaba en marcha antes de esa noche”.

“Ahora que la solicitud de divorcio es pública, Andrew espera que esto ponga fin a las especulaciones de forma respetuosa y permita a su familia la privacidad que siempre han valorado”, añadió.

Por último, la portavoz remarcó que “no se harán más comentarios públicos” en torno al tema.