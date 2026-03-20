Este viernes 20 de marzo debutó el otoño en Chile: llegó con descenso térmico y pronóstico de lluvia

El otoño comenzó este viernes 20 de marzo, a las 11:45 en el hemisferio sur, marcando el fin de las altas temperaturas del verano. Este cambio de estación llega acompañado de un descenso térmico y un pronóstico de lluvias para la Región Metropolitana.

En ese contexto, expertos anticipan precipitaciones que podrían incluir tormentas eléctricas y fuertes vientos. En el centro de Santiago, las ráfagas podrían alcanzar hasta los 30 km/h.

Asimismo, meteorólogos indicaron que el cielo se irá cubriendo progresivamente durante la jornada. Por la tarde, se espera que las lluvias comiencen alrededor de las 17:00 horas, dependiendo del sector.

Además, las precipitaciones podrían extenderse hasta la madrugada del 21 de marzo. Esto mantendría condiciones inestables durante varias horas en la capital.

Por su parte, Senapred decretó Alerta Temprana Preventiva para diez comunas cercanas a la cordillera en la Región Metropolitana. Entre ellas se encuentran San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

En cuanto a los montos de agua, el pronóstico prevé acumulaciones diferenciadas según la zona. Se estiman entre 5 y 10 mm en la costa y el valle, mientras que en la precordillera y cordillera podrían caer entre 15 y 20 mm.