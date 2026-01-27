Home Nacional "exfiscal gajardo por vivanco: “debiera quedar en prisión pr..."

Exfiscal Gajardo por Vivanco: “Debiera quedar en prisión preventiva”

El abogado dijo en Radio Pauta que “las pruebas me parecen suficientes para formalizar delitos tan graves como cohecho y lavado de activos” y recordó que “estos mismos antecedentes ya fueron tenidos por buenos por la Corte Suprema”, tanto para decretar medidas cautelares como para autorizar diligencias relevantes.

Patricia Schüller Gamboa
El abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, se refirió a la investigación penal contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco del caso “Muñeca Bielorrusa”.

En conversación con Radio Pauta, Gajardo calificó el caso como uno de alta gravedad institucional y señaló que Vivanco “debiera quedar en prisión preventiva y lo más probable es que quede”.

Respecto a los delitos que se le acusan a Vivanco, Gajardo afirmó que “el cohecho igual se sanciona cuando es beneficio económico para un tercero” y sostuvo que “no cabe duda” de que los dineros van para ella.

Según el exfiscal, el viaje a Buenos Aires de Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, da cuenta del beneficio económico para ella.

Sobre Migueles, quien habría orquestado la trama de corrupción, Gajardo argumentó que pone en duda “hasta dónde se produce la complicidad, el silencio o la negligencia del resto del Poder Judicial”.

Finalmente, el abogado advirtió deficiencias internas en el funcionamiento del Poder Judicial. “Hubo personas que vieron conductas irregulares y no existían canales eficaces para denunciar”, subrayó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa

