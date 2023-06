Exfiscal Gajardo y filtración de diputado Mellado: “Está claramente penalizado”

El exfiscal Jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, advirtió que se entregaría un negativo mensaje si no hay sanciones para el diputado Miguel Mellado (RN) por la filtración de los audios de Cerro Castillo.



“Si en este caso no pasa nada, si por lo tanto se entiende que esto no es delito, se le notifica a todos los chilenos que pueden andar con un micrófono todos los días y grabando las conversaciones que estimen”, señaló Gajardo a Radio ADN.



En una declaración, Mellado admitió haber grabado y entregado a la prensa las declaraciones que el Presidente Gabriel Boric emitió en la reunión que sostuvo el martes con parlamentarios de la Macrozona Sur en Cerro Castillo.



El parlamentario se justificó afirmando que no estuvo presente “en la primera parte” del encuentro, “donde se comentó la prohibición de grabar”, ante lo cual admitió haber registrado “10 minutos de la última parte”.



El Ministerio del Interior ingresó una denuncia a la Fiscalía por lo ocurrido, tras lo cual el fiscal Carlos Hoffmann advirtió que posible autor arriesgaba hasta cinco años de cárcel.