Exministro Bulnes y cuñado quedaron con prohibición de acercarse a víctima de agresión

Con prohibición de acercarse a la víctima quedaron este martes el exministro Felipe Bulnes y su cuñado Marcelo de Moras, tras ser formalizados por la agresión al empresario Jonás Gómez, ocurrida a principios de año en un restaurante en Zapallar.



La audiencia se realizó en el Juzgado de Garantía de La Ligua, donde la fiscalía imputó al extitular de Justicia y a su familiar como autores de lesiones graves en los hechos registrados el 13 de febrero pasado en el restaurante César.



Además, el tribunal accedió a la salida alternativa propuesta por fiscalía y fijó fecha para audiencia de suspensión condicional del proceso para el 29 de diciembre próximo. Asimismo, estableció un plazo de 60 días para el cierre de la investigación.



LAS VERSIONES



Según el relato de Gómez, “eran aproximadamente las 22 horas, comimos con Ignacio Pérez Walker, pagamos la cuenta y nos íbamos retirando. Detrás de mí, no me había dado cuenta, estaba Felipe Bulnes con dos personas más en una mesa. Me da la impresión, porque estaba oscuro, que uno era menor”.



“Ignacio sale antes que yo y se acerca a la mesa de Felipe Bulnes, le dice te presento a Jonás Gómez y él le responde ‘no saludo a huevones’. Yo le contesto no te preocupes: Yo no saludo a bandidos”, detalló.



En esta línea, añadió que “Felipe se para de la mesa, viene hacia mí y me da un empujón muy fuerte. Yo estaba con las manos en los bolsillos y me caigo hacia atrás, hacia la playa, un metro y medio sobre la arena. Afortunadamente había una escalera y me fui trastabillando, si no me muero o quedo inválido. Y termino de espaldas en la arena”.



Gómez indicó que posteriormente se levantó, “subo la escalera y me ataca sorpresivamente la otra persona que estaba con Felipe Bulnes. Alguien me dijo que es el hermano de Carolina de Moras (mujer de Bulnes). Me tira al suelo, queda montado encima de mí y me da varios puñetazos en la cara, tengo un ojo en tinta y en la cabeza. Había quitasol y sale volando. Uno de los mozos me ayuda y me dice ‘vámonos de aquí'”.



En tanto, Bulnes sostuvo que “Jonás Gómez no es desconocido. Yo defendí a su familia en contra de él por un conflicto familiar en manejos de empresas” y afirmó que “frustrado por perder los juicios, se querelló en contra mía y perdió”.



Asimismo, aseguró que fue él “quien se acerca a mi mesa y comienza a insultarme. Yo veo que se me viene encima para golpearme, a lo que me paro y lo alejo con los brazos. Trastabilla, cae y luego intenta golpearme de nuevo a lo que la gente del local lo reduce”.