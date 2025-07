Expareja de Santiago Pavlovic se querella contra el periodista: Lo acusa de presunto maltrato habitual

Lara El Narekh, expareja del periodista de TVN, Santiago Pavlovic, y madre de dos de sus hijos, presentó una querella por presunto maltrato habitual en contra del reportero, a quien acusa de agresiones psicológicas, sexuales y verbales.

De acuerdo a lo informado por The Clinic, El Narekh, quien también es periodista, interpuso la denuncia el pasado 23 de junio.

En la acción legal, la mujer apunta a una serie de hechos ocurridos desde el inicio de su relación en el 2000, cuando ella tenía 22 años y Pavlovic 53.

Lara aseguró que el periodista utilizaba su jerarquía laboral para poder abordarla, aprovechándose de la desigualdad de edad y humillándola en varias oportunidades.

Además, en la acusación indicó que Pavlovic llegó a decirle en una ocasión que la “había sacado del arroyo”, y afirmó que la trataba de “ignorante” cuando daba su opinión sobre la importancia de la educación sexual en la infancia y hablar con naturalidad de la homosexualidad.

A la vez, señaló que recibía humillaciones por su físico, pues en un correo enviado el 2010 por el periodista, este último le escribió: “Tu sobrepeso me provoca una irritación tremenda, indisimulable y creciente, y lo que más me altera es que no tiene remedio y va en aumento”.

“Te dije que yo no te convenía porque tengo un trauma con la grasa humana. Juraste y requete juraste que cambiarías, pero nada de eso ha pasado. Has sido despreocupada con tu cuerpo”, añadió en el mensaje.

De acuerdo al citado medio, El Narekh remarca que el reportero también le aplicaba “castigos de silencio”, sin comunicarse con ella cuando no quería mantener relaciones sexuales. Además, con el tiempo, acusó que Pavlovic desarrolló actitudes celópatas.

En tanto, cuando la relación llegó a su fin (después de más de 20 años), relató que el periodista la habría obligado a convivir con él y contó que en varias oportunidades cambió la chapa de su casa, como un método de autoprotección. No obstante, aseveró que Pavlovic habría continuado con el hostigamiento.

Finalmente, el pasado mes de abril, el histórico integrante de TVN acusó a El Narekh de abandono de hogar y cambió las chapas del domicilio, el cual actualmente estaría habitado por él. A raíz de esto, la mujer solicitaría en la querella que el reportero abandone el inmueble y se le prohíba acercarse a ella.