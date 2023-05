Expresidente del PS tildó de “patético” llamado de Boric a Republicanos

El expresidente del PS, Osvaldo Andrade, tildó de “patético” el llamado del Presidente Boric después del avasallador triunfo del Partido Republicano en las elecciones de consejeros constitucionales, donde la colectividad de José Antonio Kast aseguró 23 de los 51 escaños.



“Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento”, dijo el Mandatario.



En entrevista con Radio Biobío, Andrade realizó un análisis de la derrota del oficialismo en los comicios, advirtiendo que “es algo que se puede remontar en la medida en que se cumplan ciertas cosas, que no dependen de la derecha”.



“A mí me ha sorprendido que en el último tiempo uno escucha -me parece algo patético- llamados a la derecha, que los republicanos se porten así, que hagan esto otro y lo primero que tenemos que preguntarnos es qué tenemos que hacer nosotros. Y esa pregunta no se contesta diciendo que vamos a ratificar el programa, es un poco más contundente que eso”, añadió.



Cuando el periodista Tomás Mosciatti le recordó que “eso es lo que dijo Gabriel Boric la noche del domingo de las elecciones”, el exdiputado contestó: Me parece patético que el gobierno, su presidente y sus autoridades, hagan este tipo de llamados a la derecha”.



Añadió que invitaría a algún personero de Evópoli al Gobierno. “Invitaría a alguien de Evópoli, tomaría esa decisión, es muy compleja la situación como para estar fijándose en muchas cosas y no tendría ningún problema en hacerlo”, consignó.



Asimismo, dijo que Boric “debe entenderse con alguien de Republicanos directamente. Esta teoría de que el puente va a ser la UDI o RN es una soberana tontera”.