FACH lamentó muerte del piloto Sergio Hidalgo Leiva en Campos de Hielo Sur

La Fuerza Aérea de Chile (FACH) identificó al piloto del helicóptero Black Hawk que falleció en Campos de Hielo Sur e informó que los tres sobrevivientes están fuera de riesgo vital. La aeronave participaba en operativos sociales en la Villa O’Higgins, Región de Aysén.



“La Fuerza Aérea de Chile, con profundo pesar comunica el sensible fallecimiento del capitán de Bandada (A) Sergio Hidalgo Leiva (Q.E.P.D), quien se desempeñaba como piloto de la aeronave y prestaba servicios en el Grupo de Aviación N° 9. Sus familiares fueron informados y actualmente están recibiendo todo el apoyo necesario por parte de la Institución”, señaló en un comunicado.



“Asimismo, informa que los tres tripulantes sobrevivientes del helicóptero MH-60M Black- Hawk fueron rescatados, encontrándose fuera de riesgo vital y en estos momentos están siendo atendidos por personal médico en un centro asistencial, para posteriormente ser trasladados al hospital institucional en Santiago”, añadió.



También señaló que “paralelamente, se dispuso una investigación para determinar las causas que provocaron este lamentable accidente el cual enluta a todo nuestro país, debido a que afectó a Aviadores Militares que se encontraban cumpliendo funciones en apoyo humanitario a chilenos que viven en zonas extremas de nuestro territorio nacional”.



“Finalmente, la Fuerza Aérea de Chile en estos momentos de dolor, desea reiterar su fiel compromiso con el cumplimiento de su misión, como también el apoyo a todos los habitantes de nuestro país, cada vez que sea requerido”, concluyó.

La Fuerza Aérea de Chile perdió comunicación con la aeronave durante la tarde de este jueves luego de que despegara desde la Villa O’Higgins para dejar insumos médicos en dicha área.

PAREJA DEL PILOTO

Hidalgo solía compartir en redes sociales postales de lo que era su trabajo en la institución.

Su pareja, desde que fue reportado como desaparecido, compartió diversos mensajes en redes sociales dando cuenta de lo sucedido, consignó 24Horas.

No obstante, una vez confirmado el fatal desenlace quiso compartir un emotivo texto: “Ni una maleta llena de lingotes entrega certeza. En estos momentos solo queda el sentir que actuaste bien y lo diste todo por esa persona”.

“Si hay algo que pueda hacer es retroceder el tiempo y disfrutarlo como si fuese el último”, sentenció.