Fallida compraventa de casa de Allende: Fiscalía de Coquimbo decide no perseverar en investigación

Según el comunicado de prensa de la Fiscalía, se determinó que, de acuerdo con la información recopilada, “no se disponen por ahora antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados, sin perjuicio de otras informaciones que pudieran surgir”, consignó T13.

Patricia Schüller Gamboa
La Fiscalía Regional de Coquimbo comunicó al séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que decidió no perseverar en la causa de presunto tráfico de influencias y fraude al Fisco en la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, en Providencia. 

Se detalló desde la Fiscalía que se hicieron múltiples y diversas diligencias como la toma de 42 declaraciones en calidad de testigos a funcionarios de Presidencia, y los ministerios de las Culturas, Secretaría General de la Presidencia y Contraloría.

A ello suman las declaraciones de 10 personas en calidad de imputadas, la recopilación de evidencia documental y digital, entre otras.  

La Fiscalía comunicará la decisión de no perseverar en audiencia pública cuya fecha y hora están pendientes. 

