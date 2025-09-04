Home Nacional "familia de hombre asesinado con destornillador cuestiona el decre..."

Familia de hombre asesinado con destornillador cuestiona el decreto de funeral de alto riesgo

Según informó Radio Biobío, el autor del crimen primero se enfrentó a Aguayo y luego se retiró del lugar. Sin embargo, regresó y lo hirió en la cabeza con la herramienta. La víctima murió en el Hospital Regional de Concepción, en San Pedro de la Paz.

La familia de un hombre asesinado en San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, acusó discriminación y criticó la decisión de la Delegación Presidencial de declarar su funeral como uno de alto riesgo. El hecho ocurrió luego de que la víctima fuera apuñalada en la cabeza con un destornillador.

La víctima, identificada como Maximiliano Aguayo Bustos (37), era padre de familia y trabajaba de manera estable. Fue atacado tras una discusión ocurrida después de un partido de fútbol en Boca Sur.

FAMILIA DE HOMBRE ASESINADO EN SAN PEDRO DE LA PAZ ACUSA DISCRIMINACIÓN POR FUNERAL DE ALTO RIESGO

El que se catalogara el funeral como de alto riesgo impidió la realización del velorio, según explicó la familia a La Radio. José Aguayo, hermano de Maximiliano, lo recordó como un hombre trabajador y “padre de dos pequeños”.

Tras el deceso, Carabineros notificó que el funeral sería considerado de alto riesgo. José Aguayo recalcó que su hermano no integraba ninguna banda delictual, ni tenía vínculos con drogas o armas de fuego.

Juan Carlos Aguayo, otro de los hermanos, destacó además que la víctima era donante de órganos. Señaló que lo único que buscan es despedirlo en su hogar: “Dio vida, y ahora hay que ir a enterrarlo como un animal“, afirmó.

Radio Bío Bío consultó a Carabineros por el informe entregado a la Delegación Presidencial, en el que se aprobó la calificación del funeral como de alto riesgo.

Desde la institución señalaron que Maximiliano no tenía órdenes de detención vigentes, pero sí antecedentes menores vinculados a amenazas, lesiones, violencia intrafamiliar y desacato.

Sus hermanos aseguraron que esos antecedentes correspondían a hechos ocurridos hace años, los que describieron como “malos entendidos”, insistiendo en que actualmente no representaba un peligro para la sociedad.

Hoy, tanto el sitio del homicidio como la vivienda de la víctima y las circunstancias de su muerte se encuentran bajo investigación.

Texto: La Nación
