Home Nacional "familia de talagante denuncia el robo de sus queridos caballos: t..."

Familia de Talagante denuncia el robo de sus queridos caballos: temen que los sacrifiquen para el 18

A las 3:03 de la madrugada del 18 de agosto, los responsables ingresaron en un camión a la parcela de la familia. Un minuto más tarde giraron por la entrada y se detuvieron. A las 3:07 dieron la vuelta y cometieron el robo, demorando poco más de media hora en concretarlo.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

La familia de Verónica Prieto denunció el robo de tres caballos que eran parte de sus animales más queridos, y temen que puedan ser sacrificados durante los días previos a las Fiestas Patrias.

El hecho ocurrió en la comuna de Talagante, Región Metropolitana, el pasado 18 de agosto, recogió Radio Biobío.

A las 3:03 de la madrugada, los responsables ingresaron en un camión a la parcela de la familia. Un minuto más tarde giraron por la entrada y se detuvieron. A las 3:07 dieron la vuelta y cometieron el robo, demorando poco más de media hora en concretarlo.

Los delincuentes cargaron los animales y a las 3:45 pasaron nuevamente frente a la parcela, para luego dirigirse hacia Talagante por la autopista. Según registros revisados por los afectados, a las 05:16 volvieron a tomar la carretera tras realizar un segundo hurto en el predio.

Verónica relató al área de Denuncias que no es la primera vez que son víctimas de delitos de este tipo. De hecho, se repiten con frecuencia, aunque tienden a intensificarse en las semanas previas a las celebraciones patrias.

LOS TRES CABALLOS ROBADOS

En total, les sustrajeron cuatro vacas y tres caballos: el Vampiro, La Negra y El Bienvenido. Estos equinos no eran de faena agrícola, sino que se mantenían como ejemplares de compañía familiar y eran utilizados principalmente en actividades recreativas.

Source Texto: La Nación / Foto: X (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Evita una multa: Revisa la forma correcta de izar la b...

Según la Ley 20.537, el uso o izamiento de la bandera “será obligatorio en las oportunidades o efemérides que determine el reglamento”, lo que será efectivo para dos días de septiembre. De no hacerlo, las personas se arriesgan a multas.

Leer mas
Nacional

Masiva “Bailetón” dio recreo al deporte y movilizó adu...

El Centro Deportivo Dragones de La Reina convocó a más de medio centenar de parejas fanáticas de mostrar sus dotes en la pista y una gran cantidad de público. La gran “Bailetón” generó el encuentro de vecinos de todas las edades con la excusa de mover el cuerpo, enfocado principalmente en los mayores de suelo reinino. La competencia estuvo evaluada por el histórico bailarín Sergio Valero, que presidió el jurado.

Leer mas
Nacional

Fiscal nacional desestima presiones de Carmona por Jad...

Ángel Valencia sostuvo, en entrevista con Radio Agricultura, que “en este caso la investigación fue cerrada por la fiscal a cargo y ella ya presentó acusación. Si lo hizo es porque estima que hay antecedentes suficientes para que el imputado -que ahora es acusado- sea condenado por los delitos que se señalan”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
18
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/