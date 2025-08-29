Familia de Talagante denuncia el robo de sus queridos caballos: temen que los sacrifiquen para el 18

La familia de Verónica Prieto denunció el robo de tres caballos que eran parte de sus animales más queridos, y temen que puedan ser sacrificados durante los días previos a las Fiestas Patrias.

El hecho ocurrió en la comuna de Talagante, Región Metropolitana, el pasado 18 de agosto, recogió Radio Biobío.

A las 3:03 de la madrugada, los responsables ingresaron en un camión a la parcela de la familia. Un minuto más tarde giraron por la entrada y se detuvieron. A las 3:07 dieron la vuelta y cometieron el robo, demorando poco más de media hora en concretarlo.

Los delincuentes cargaron los animales y a las 3:45 pasaron nuevamente frente a la parcela, para luego dirigirse hacia Talagante por la autopista. Según registros revisados por los afectados, a las 05:16 volvieron a tomar la carretera tras realizar un segundo hurto en el predio.

Verónica relató al área de Denuncias que no es la primera vez que son víctimas de delitos de este tipo. De hecho, se repiten con frecuencia, aunque tienden a intensificarse en las semanas previas a las celebraciones patrias.

LOS TRES CABALLOS ROBADOS

En total, les sustrajeron cuatro vacas y tres caballos: el Vampiro, La Negra y El Bienvenido. Estos equinos no eran de faena agrícola, sino que se mantenían como ejemplares de compañía familiar y eran utilizados principalmente en actividades recreativas.