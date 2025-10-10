Home Nacional "familia piñera morel valora informe de dgac que revela causa de a..."

Familia Piñera Morel valora informe de DGAC que revela causa de accidente en Lago Ranco

A través de una declaración pública, la familia del exmandatario sostuvo que “valoramos el informe que cierra un capítulo en este doloroso duelo y, a la vez, confirma que el accidente fue causado por un fenómeno fortuito y que todos los aspectos técnicos estaban en regla”.

Patricia Schüller Gamboa
La familia Piñera Morel se refirió al informe de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) sobre el accidente aéreo ocurrido el 6 de febrero de 2024 en Lago Ranco, donde murió el expresidente Sebastián Piñera.

A través de una declaración pública, la familia del exmandatario señaló que “hoy hemos conocido el informe final de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que establece las causas del accidente de nuestro esposo, padre y abuelo, Sebastián Piñera Echenique”.

“Valoramos el informe que cierra un capítulo en este doloroso duelo y, a la vez, confirma que el accidente fue causado por un fenómeno fortuito y que todos los aspectos técnicos estaban en regla”, indicaron.

Finalmente, familia Piñera Morel agradeció las “muestras de cariño y respeto que hemos recibido desde que ocurrió el accidente”.

De acuerdo al informe de la DGAC, el accidente se debió a una “pérdida inadvertida de referencias visuales”.

“Al no contar con referencias visuales del entorno, perdió su capacidad para percibir correctamente la posición angular y lineal de su aeronave. En forma consecutiva, se encontró expuesto a una condición de pérdida de conciencia situacional, que está vinculada con la autopercepción de su entorno”, explica el informe.

DGAC: Piñera murió por pérdida visual tras empañamiento interno de su helicóptero
