Festival de la Niñez 2025: Tikitiklip y actividades gratuitas abren el mes aniversario de Fundación Integra

Fundación Integra realizará este sábado 4 de octubre, a las 11 horas, en el Parque Quinta Normal, la segunda edición del “Festival de la Niñez: construyendo un buen trato en comunidad”, una jornada gratuita para niñas, niños y sus familias que dará inicio a las celebraciones por los 35 años de la institución.

Durante la actividad —en un entorno natural y de fácil acceso a través del Metro Quinta Normal de la Línea 5— habrá espacios lúdicos y experiencias para todas las edades que pondrán el acento en el buen trato, el protagonismo de niñas y niños, el juego como motor de aprendizaje y el cuidado del medioambiente.

El show central estará a cargo de la banda Tikitiklip, que invitará a cantar y bailar a las y los asistentes.

El encuentro también reforzará el llamado “¡Vamos al jardín!” de la Subsecretaría de Educación Parvularia, promoviendo la asistencia permanente a salas cuna y jardines infantiles como clave para la continuidad de las trayectorias educativas.

“Durante estos 35 años de existencia, gracias al amor y compromiso de miles de trabajadoras y trabajadores, Fundación Integra se ha posicionado como una institución educativa referente, que pone al centro de su gestión a niñas y niños, contribuyendo al desarrollo holístico de las niñeces en ambientes bientratantes, donde todas y todos los miembros de las comunidades fomentan relaciones de buen trato”, señaló Carlos González Rivas, director ejecutivo de Fundación Integra.