Home Panoramas "festival de la niñez 2025: tikitiklip y actividades gratuitas abr..."

Festival de la Niñez 2025: Tikitiklip y actividades gratuitas abren el mes aniversario de Fundación Integra

Este sábado 4 de octubre, a las 11 horas, se realizará en el Parque Quinta Normal, la segunda edición del “Festival de la Niñez: construyendo un buen trato en comunidad”, una jornada gratuita para niñas, niños y sus familias que dará inicio a las celebraciones por los 35 años de la institución.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

Fundación Integra realizará este sábado 4 de octubre, a las 11 horas, en el Parque Quinta Normal, la segunda edición del “Festival de la Niñez: construyendo un buen trato en comunidad”, una jornada gratuita para niñas, niños y sus familias que dará inicio a las celebraciones por los 35 años de la institución.

Durante la actividad —en un entorno natural y de fácil acceso a través del Metro Quinta Normal de la Línea 5— habrá espacios lúdicos y experiencias para todas las edades que pondrán el acento en el buen trato, el protagonismo de niñas y niños, el juego como motor de aprendizaje y el cuidado del medioambiente.

El show central estará a cargo de la banda Tikitiklip, que invitará a cantar y bailar a las y los asistentes.

El encuentro también reforzará el llamado “¡Vamos al jardín!” de la Subsecretaría de Educación Parvularia, promoviendo la asistencia permanente a salas cuna y jardines infantiles como clave para la continuidad de las trayectorias educativas.

“Durante estos 35 años de existencia, gracias al amor y compromiso de miles de trabajadoras y trabajadores, Fundación Integra se ha posicionado como una institución educativa referente, que pone al centro de su gestión a niñas y niños, contribuyendo al desarrollo holístico de las niñeces en ambientes bientratantes, donde todas y todos los miembros de las comunidades fomentan relaciones de buen trato”, señaló Carlos González Rivas, director ejecutivo de Fundación Integra.

Source Texto: La Nación.
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Tendencia

VIDEO: Astrónomos hallan el planeta errante que más rá...

Astrónomos liderados por el vallisoletano Víctor Almendros-Abad han descubierto el planeta errante que más rápido crece, al absorber gas y polvo de su entorno a una velocidad de 6.000 millones de toneladas por segundo, informó este jueves el Observatorio Europeo Austral.

Leer mas
Internacional

VIDEO: Ucrania y Rusia canjean 185 prisioneros de cada...

Rusia y Ucrania realizaron este jueves un nuevo canje en el que participaron 185 prisioneros de cada bando, informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia.

Leer mas
Nacional

Mirador Copernicus: un nuevo espacio interactivo conec...

La iniciativa, impulsada por la Delegación de la UE en Chile, el Museo Interactivo Mirador (mim), la Universidad de Chile y el Parque Metropolitano, con la colaboración del Centro Regional Copernicus para América Latina y el Caribe (CopernicusLAC Chile), buscará acercar a la ciudadanía los datos de Copernicus, el programa satelital de observación de la Tierra de la UE. El evento se realizó en la futura ubicación del Mirador Copernicus (Ex-Vista Santiago) , ubicado en el Cerro San Cristóbal, Parque Metropolitano, donde se instalará la sala interactiva que espera abrir sus puertas al público en 2026.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/